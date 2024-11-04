04 ноября 2024

Путин дал первые поручения новому главе Ростовской области Слюсарю

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Путин заявил о важности Ростовской области и дал поручения Слюсарю
Путин заявил о важности Ростовской области и дал поручения Слюсарю Фото:

Значимость Ростовской области возросла многократно и важно погрузиться в ее дела. Так президент России Владимир Путин охарактеризовал задачи для нового главы региона, руководителя ОАК Юрия Слюсаря.

«Регион, действительно, важный для России, для страны. Сегодня его значимость возросла многократно. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное», — сказал Путин во время встречи со Слюсарем. Детали беседы привел Кремль на официальном сайте.

Президент также подчеркнул важность того, чтобы жители области видели искреннее стремление властей к улучшению условий жизни. «Главное, чтобы люди ощутили вашу энергию и желание работать на благо региона, и поверили в ваше искреннее намерение менять жизнь к лучшему», — добавил он, обращаясь к Слюсарю.

Путин отметил значительный вклад главы ОАК в развитие авиационной отрасли России. Во время рабочей встречи президент подчеркнул его достижения, заявив, что работа Слюсаря в Минпромторге и в авиационной промышленности значительно способствовала развитию отрасли.

Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.

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Значимость Ростовской области возросла многократно и важно погрузиться в ее дела. Так президент России Владимир Путин охарактеризовал задачи для нового главы региона, руководителя ОАК Юрия Слюсаря. «Регион, действительно, важный для России, для страны. Сегодня его значимость возросла многократно. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное», — сказал Путин во время встречи со Слюсарем. Детали беседы привел Кремль на официальном сайте. Президент также подчеркнул важность того, чтобы жители области видели искреннее стремление властей к улучшению условий жизни. «Главное, чтобы люди ощутили вашу энергию и желание работать на благо региона, и поверили в ваше искреннее намерение менять жизнь к лучшему», — добавил он, обращаясь к Слюсарю. Путин отметил значительный вклад главы ОАК в развитие авиационной отрасли России. Во время рабочей встречи президент подчеркнул его достижения, заявив, что работа Слюсаря в Минпромторге и в авиационной промышленности значительно способствовала развитию отрасли. Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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