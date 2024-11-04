Путин дал первые поручения новому главе Ростовской области Слюсарю

Значимость Ростовской области возросла многократно и важно погрузиться в ее дела. Так президент России Владимир Путин охарактеризовал задачи для нового главы региона, руководителя ОАК Юрия Слюсаря.
«Регион, действительно, важный для России, для страны. Сегодня его значимость возросла многократно. Поэтому я вас прошу начать немедленно именно с этого, погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона, вычислить самое главное», — сказал Путин во время встречи со Слюсарем. Детали беседы привел Кремль на официальном сайте.
Президент также подчеркнул важность того, чтобы жители области видели искреннее стремление властей к улучшению условий жизни. «Главное, чтобы люди ощутили вашу энергию и желание работать на благо региона, и поверили в ваше искреннее намерение менять жизнь к лучшему», — добавил он, обращаясь к Слюсарю.
Путин отметил значительный вклад главы ОАК в развитие авиационной отрасли России. Во время рабочей встречи президент подчеркнул его достижения, заявив, что работа Слюсаря в Минпромторге и в авиационной промышленности значительно способствовала развитию отрасли.
Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.
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