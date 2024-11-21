Медведев отдалил двух губернаторов-тяжеловесов от «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вынес два неожиданных решения на собеседовании с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. Двое наиболее именитых губернаторов из шести не получили посты региональных руководителей партии — экс-секретарь Генсовета ЕР, губернатор республики Алтай Анатолий Турчак и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Вместо них секретарями стали спикеры заксобраний. Их назначение Медведев мотивировал большим опытом партийной работы.
«У вас достаточный опыт. Вы знаете, как устроена эта работа, возглавляя сейчас Госсобрание. Прошу, чтобы вы и по партийной линии не ослабляли внимание. Это все-таки не довесок к государственной работе, это отдельное направление. Мы к этому так и будем относиться, рассчитывая на то, что вы справитесь», — сказал Медведев экс-заместителю губернатора республики Алтай по внутренней политике, спикеру заксобрания Эжеру Ялбакову, которого назначил руководителем регионального отделения.
Назначение секретарем партии в Санкт-Петербурге Александра Бельского Медведев также объяснил большим опытом партийной работы и признался, что обсуждал это решение с губернатором Александром Бегловым. Изначально в СМИ именно губернатору прочили эту должность.
«Руководитель партийной организации Санкт-Петербурга — это особая история. Я достаточно подробно обсуждал вашу кандидатуру с губернатором, мы взвешивали за и против. Можно по-разному поступать. У нас и губернатор может возглавить организацию, и руководитель законодательного собрания. Но, с учетом вашего опыта работы, мы остановились на вашей фигуре», — заявил Медведев.
Политологи восприняли решение Медведева как сигнал, что у губернаторов, несмотря на их политический вес и бэкграунд, существуют проблемы. «Политически грустный период у Турчака еще не закончился. Его „обнулили“ до губернатора, и было бы странно сейчас обвешивать его полномочиями. Сейчас идет проблемная фаза его карьерного маятника. Поэтому пока подобное назначение было бы невозможным», — комментирует гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
Гендиректор Цента развития региональной политики Илья Гращенков считает, что назначение Турчака на пост секретаря реготделения было бы существенным понижением. «Я думаю, что для Турчака это был бы странной карьерной петлей: от главы Генсовета партии до регионального отделения в Республике Алтай. В номенклатурной логике это воспринималось бы как понижение», — полагает эксперт.
Причина назначения Бельского секретарем отделения ЕР может быть в низком рейтинге Александра Беглова, — продолжил Илья Гращенков. «Его высокий антирейтинг будет передаваться „Единой России“. В преддверии выборов в Госдуму он сможет тянуть лямку с ресурсным обеспечением партии, а кто-то должен заниматься содержательной работой», — говорит политолог.
По словам эксперта, Бельский более активно и охотно занимается публичной политикой. Включается и в выборные дела, и в дела партийной жизни. «Беглов больше концентрируется на хозяйственных вопросах. Каких-то объективных рейтингов Беглова я не видел очень давно, его сегодняшний „низкий“ рейтинг — это только по ощущениям. По ним нельзя ориентироваться и оценивать ситуацию», — добавил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.