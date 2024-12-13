Как предстоящий съезд партии власти изменит жизнь россиян

Предстоящий съезд «Единой России» содержит интригу: обновляя «Народную программу» в соответствии с национальными приоритетами, партия власти больше внимания станет уделять экономике или добровольно откажется от этой тематики. Следующая партийная развилка: как ЕР будет увеличивать свое присутствие в образовании и продвижении моральных ценностей.
Народную программу на 2021-2026 годы в ее первой редакции «Единая Россия» сформулировала перед прошлыми выборами в Госдуму. Однако в партии регулярно подчеркивают, что это не предвыборный, а «живой» документ, который реагирует на события в стране и запросы людей.
Последние изменения «Единая Россия» вносила полтора года назад. Тогда была расширена программа капремонта школ, а учителям и преподавателям колледжей и техникумов снизили бумажную нагрузку. Единороссы прописали в программе переход на телемедицину и обновление детских лагерей. Тогда же в документ добавили два новых направления — «Развитие новых регионов» и «Туризм». Количество разделов программы возросло до 16.
В ноябре этого года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев анонсировал новые изменения в народной программе. Их должны утвердить на съезде 14 декабря. В документе появятся положения, которые сопоставимы с национальными целями развития, прописанными в майском указе президента Владимира Путина.
В народной программе уже есть мероприятия по всем семи национальным целям, но некоторые показатели не учтены. Например, достижение технологического лидерства прописано одним положением, а основной акцент сделан на социальной тематике. В майском же указе экономические вопросы более масштабны — в цели «Устойчивая и динамичная экономика» более 20 показателей.
Также в документе «Единой России» нет мероприятий, которые бы повышали удовлетворенность участников СВО медицинской реабилитацией, переобучением и трудоустройством. А в национальных целях они есть.
В указе прописано «создание к 2030 году условий для воспитания гармонично-развитой, патриотичной и социально-ответственной личности на основе российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей». В тоже время в «Народной программе» патриотическое воспитание четко не выделено и эта работа ограничена созданием и продвижением исторического контента.
Поддержке участников СВО и их семей в период спецоперации и после нее отведут отдельный раздел, уверен директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: «Много внимания уделят будущему участников СВО — их трудоустройству, карьерному росту, в том числе на госслужбе, поддержке их семей».
Изменения коснутся жилищного вопроса и ипотечных субсидий, полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Такие положения народной программе есть, но из-за высоких ставок и ситуации на рынке жилья партия пересмотрит эти пункты и добавит меры стимулирования.
«Упор может быть сделан на задачи по цифровизации, медицинскому обслуживанию, образованию. Все эти направления в народной программе тоже есть, но могут быть скорректированы исходя из национальных целей», — говорит эксперт.
В обновленной программе будет меньше общих формулировок и больше конкретики, считает Гращенков. Это связано со стилем работы Владимира Якушева, возглавившего генсовет «Единой России» в сентябре 2024 года. «Якушев как бывший министр строительства привык оперировать цифрами, а не руководствоваться пиар-задачами. Какие-то составляющие программы станут рациональнее», — говорит собеседник URA.RU.
Партия может дополнить раздел «Современное образование и передовая наука» для замещения импорта. Власти работают над тем, чтобы система образования усилила подготовку специалистов, которые помогут заместить иностранные комплектующие, комментирует декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«Речь идет и о квалифицированных рабочих, и об инженерах и IT-специалистах, то есть работать нужно и с вузами, и с учреждениями среднего специального образования. Президент и премьер поставили такие задачи Минобрнауки и Минпросвещения, партия тоже возьмет их на контроль», —сказал эксперт.
Появились новые задачи в социальной сфере и в части работы с молодежью, отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Очень важная задача партии связана с воспитанием. Возникли новые смыслы, и они будут учтены в народной программе. В какой именно форме, увидим в субботу», — резюмировал собеседник URA.RU.
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