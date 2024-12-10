В России ждут новой стратегической речи Путина

Об участии президента Путина в XXII съезде «Единой России», который пройдет 14 декабря, в Кремле пока не сообщали. Но до сих пор неформальный лидер партии не пропустил практически ни одного форума, и партийцы, конечно, ждут главу государства и на этот раз. В структуре его выступлений за эти годы было много общего, но в то же время заметны и отличия: одни речи, как рассказали URA.RU эксперты, условно, стратегические, другие — «текущие».
Стратегическими, системными были выступления Путина на съездах ЕР в переломные (для партии, для страны) периоды. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил URA.RU, что все речи «привязаны к электоральным циклам».
Например, 2007 год, когда Путин согласился возглавить партийный список на выборах в Госдуму. Это был период, когда начался процесс плавной передачи президентской власти Дмитрию Медведеву. С Путиным во главе списка молодая партия впервые получила конституционное большинство в Госдуме — 315 мандатов. «От итогов выборов прямо зависит, каким путем пойдет Россия. Сможем ли мы сохранить позитивную экономическую и социальную динамику. И важно не растранжирить все, что было создано народом России за последние годы», — заявил Путин.
Фактически тогда он озвучил стратегию развития страны, которая была воспринята как консолидирующее все общество начало. Спустя много лет, в 2021-м, партийную программу назовут уже «народной».
Такими же объемными, стратегическими можно называть выступления Путина в 2008-м и в 2011-2012 годах, когда он вернулся на должность президента на фоне масштабных протестов оппозиции. В 2016-м и в 2021-м такие речи были вновь перед парламентскими выборами, в 2023-м — перед президентскими.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил URA.RU, что речи Путина отличаются и в зависимости от того, какой пост он занимал. «В период 2008-2011 годов [когда Путин был премьером и председателем ЕР] это было обращение лидера партии. Послания Путина были четкими и конкретными, адресованными однопартийцам. Все, что было после этого, — это были уже послания лидера страны к базовой партии, на которую он опирается. Хотя Путин был и остается ее неформальным лидером, — отметил Данилин. –
Содержание выступлений всегда зависело от текущей ситуации. В выборные годы (в том числе когда, как и в этом году, был подписан новый майский указ, разработаны новые нацпроекты) это выступления стратегического характера, системного, так как перед страной, а значит, и перед партией, стоят задачи по обеспечению суверенитета, решению демографической, кадровой и других проблем».
В целом, все системные речи Путина имеют похожую структуру. Он выделяет ключевые направления развития страны: развитие экономики и ее отдельных отраслей (промышленности, сельского хозяйства), поддержка семей с детьми, решение демографической проблемы, технологическое развитие и развитие инфраструктуры (социальной, транспортной, коммунальной). В 2007 году Путин признался, что его тревожит то, что «растет разрыв между доходами самых богатых и самых бедных». Стратегической задачей он объявил такой экономический рост, который «приводил бы к видимым изменениям в жизни людей». В тот же год по инициативе Путина был создан Фонд ЖКХ, и в стране началось массовое расселение ветхого и аварийного жилья.
В 2017-м Путин поставил задачу войти в пятерку крупнейших экономик мира, а годом позже, после избрания в четвертый раз президентом России в 2018-м, обозначил, что «мир находится в состоянии очень мощной трансформации». «Если мы вовремя не сориентируемся, отстать можем навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны», — заявил тогда президент.
Среди тем, которые проходят «красной нитью» через все выступления Путина на съездах ЕР (в том числе «текущих», где про стоящие задачи президент напоминает и иногда дополняет их) — это работа с людьми, развитие первичного звена здравоохранения, массового спора, ремонт и строительство новых школ, детских садов. В 2021 году он сформулировал «образ будущего России»: в представлении Путина это — многодетная семья.
Еще в 2000-х Путин называл одной из «главных социальных и политических проблем» коррупцию. «Никакими лозунгами и наскоками эту проблему не решить. Нам нужна программа системных мер. Но чтобы быть эффективными, нужно, конечно, и на себя посмотреть», — обратился он к ЕР на одном из съездов партии.
Тогда же он объявил о «реальном возрождении» российской армии и масштабном перевооружении Вооруженных сил. В лице ЕР Путин видел партию, которая способна «поднять дух российской армии и ее боеготовность».
Неоднократно, начиная с середины 2000-х, Путин говорил и о необходимости обновления ЕР. Актуальность этой темы выросла после протестов 2011-2012 годов, а также в последние четыре года: после пандемии коронавируса Путин потребовал привлекать к партийной работе, выдвигать в органы власти героев-врачей, волонтеров, а в 2023 году — ветеранов СВО, которых назвал «новой элитой страны». И этот процесс в партии политолог Минченко назвал «перезагрузкой».
Кроме того, после протестов 2011-2012 годов в выступлениях Путина стал более выражен акцент про «честность с людьми», созидательность и объединение общества. В 2017-м он предупреждал ЕР, что только консолидированное «общество отторгает популизм и пустую болтовню и устойчиво к любым попыткам дестабилизации». Усилилась эта тема также во время эпидемии коронавируса и после начала военной спецоперации. «Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие — это предательство и преступление против России», — заявил Путин на съезде в декабре 2023 года.
По мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, любое выступление Путина на партийных съездах — это «комплексные послания, адресованные правящей элите». «В них он может определить акценты проводимой политики, важные именно для политического класса. Именно поэтому для президента значим этот формат», — подчеркнул Орлов.
Выступления Путина на съездах ЕР продиктованы текущей ситуацией в стране и за ее пределами, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Поэтому в какие-то периоды важно было обозначить системные вещи, в какие-то — подтвердить текущие решения властей по тем или иным вопросам. В любом случае, это показатель того, что партия — это часть системы, это единое звено с Путиным, с правительством и другими органами власти. И главное — во время этих выступлений Путин говорит прежде всего с россиянами: народу надо объяснять действия властей», — отметил Журавлев.
Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов говорит, что каждый раз риторика Путина обоснована «целеполаганием» в определенный момент. «Есть некоторое чередование тем, которое отвечает внутренней логике развития партийной системы, системы представительства. ЕР — партия большинства, и перед ней ставятся задачи стратегического свойства. Это вопрос внутренней „инфраструктуры“ партии, — отметил Кузнецов. –
А для простых граждан главное — субстантивные вопросы, которые связаны с социальной политикой, с экономическими реалиями, с интеграцией новых регионов, с инфраструктурой. Поэтому Путин каждый раз пытается совместить два фокуса: для тех, кто непосредственно включен в партийную работу, и для обычных избирателей, не сильно погруженных в политический контекст».
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