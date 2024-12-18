Наценки на китайские товары станут меньше

Российские власти сдержат рост цен на бытовую технику, одежду и другие товары из Китая. Премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт работе основных объектов второй очереди электроснабжения Восточного полигона железных дорог. Эксперты URA.RU отмечают, что инфраструктура позволит сократить издержки на логистику, которые бизнес сейчас перекладывает на покупателя.
Запуск новых энергообъектов важен для всей страны, отметил Мишустин. Расширение электроснабжения Восточного полигона — крупнейший проект в электросетевом комплексе России за последние десятилетия. Благодаря ему Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали получат дополнительные мощности для решения поставленной президентом задачи по увеличению объема грузоперевозок, подчеркнул премьер.
Вырастут надежность электроснабжения и возможности для технологического присоединения в Бурятии, Якутии, Иркутской, Амурской областях, Забайкальском и Хабаровском краях. Ключевыми потребителями в этих регионах будут предприятия химической, угольной, нефте- и газоперерабатывающей отраслей и экспортные нефтепроводы, добавил председатель правительства.
«Вами проведена огромная работа — в мире подобных проектов не так много. В сложнейших условиях вы преодолели десятки рек и снежных гор, тайгу, болота. Строили там, где землетрясения бывают и под восемь баллов. При этом монтировать приходилось сложнейшее оборудование и самые современные технологические системы. Но главное — все объекты реализованы почти полностью с использованием передовых отечественных решений, что, конечно, позволяет лучше ими управлять в процессе эксплуатации, проще обслуживать», — сказал Мишустин энергетикам.
Премьер акцентировал внимание на поставленной президентом задаче по повышению провозной способности Транссиба и БАМа. В прошлом году она превысила 170 млн тонн, а в конце этого года достигнет 180 млн — в полтора раза больше, чем пять лет назад. Благодаря этому увеличивается товарооборот между регионами, растут объемы экспорта российской продукции, прежде всего в дружественные страны Азии и глобального Юга, сказал глава правительства.
Вице-премьер Александр Новак на церемонии запуска отметил, что сейчас в России реализуют масштабную программу развития электроэнергетического комплекса Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он включает 28 крупных сетевых объектов, десять крупнейших трансформаторных подстанций и 18 высоковольтных линий электропередач. Цель — электрификация 4 тыс. км железных дорог.
После запуска объектов Мишустин встретился с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым. Премьер спросил главу электросетевой компании об итогах года и основных направлениях работы. «Россети» сохраняют положительную динамику по большинству показателей, отпуск электроэнергии растет. В инвестиционную программу 2024 года заложено около 650 млрд рублей — на 100 млрд больше, чем в прошлом году, рассказал Рюмин.
На Восточном полигоне в этом году будет завершено шесть из семи объектов электроснабжения. В следующем году компания планирует решать проблему энергодефицита юга Приморья и объединять энергосистемы Сибири и Дальнего Востока, добавил глава «Россетей».
Переориентация внешней торговли России с европейского направления на азиатское привела к перегруженности Восточного полигона. Проблемы с логистикой на этом маршруте сказываются на стоимости перевозок, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Затраты на транспортировку сказываются на конечной стоимости любого товара, будь то бытовая техника, одежда, мебель или что-то еще. Конечно, это не единственный фактор роста цен, есть еще проблема с расчетами, трудовыми ресурсами. Но когда грузоперевозки дорожают, это всегда отражается на стоимости для конечного потребителя.
Судя по той работе по созданию инфраструктуры Восточного полигона, которая сейчас идет, в том числе по электроснабжению, уже в течение ближайших двух лет на восток по железной дороге можно будет перевозить больше грузов, и стоимость логистики снизится», — говорит эксперт.
При сегодняшней инфляции задержка поставки на месяц вынуждает продавца поднимать цены на 3%, объясняет президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Кроме того, если поезд с товаром существенно опоздает, продать некоторые товары становится намного сложнее. «Например, коллекция одежды рассчитана на определенный сезон. Если ее привезут на месяц позже, она уже не будет пользоваться спросом», — объясняет экономист.
Сейчас из-за ограниченной пропускной способности железных дорог по одним и тем же путям движутся контейнерные и угольные составы. Они имеют разную скорость и мешают друг другу, из-за чего сбиваются графики, отмечает эксперт. Некоторые поезда даже на время оставляют без движения «брошенными», чтобы снизить загруженность путей.
По путям Восточного полигона на азиатские рынки Россия поставляет огромные объемы угля. Обратно эти составы идут пустыми и мешают составам с импортными товарами из Китая и других стран, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Российские угольные компании тоже несут дополнительные затраты из-за нехватки путей на этом направлении.
«Особенно это ощущают те, чья добыча находится далеко от рынков сбыта. Например, Кузбасс сократил производство и вывоз угля. Раньше из Кемеровской области весь уголь поставляли в Европу, а теперь везут в Азию, потому что с августа 2022 года Евросоюз запретил импорт этого топлива из России. А в Якутии, которая находится ближе к Китаю, наоборот, добыча возросла, а экспорт увеличился. Чем быстрее наладят поставки через Восточный полигон, тем лучше будет и для угольной отрасли, и для поставок товаров в Россию. Электрификация, конечно, будет этому способствовать», — сказал собеседник URA.RU.
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