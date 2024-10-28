На полках российских магазинов появится больше китайских товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами назвал одной из главных задач дорожного строительства обеспечение быстрой доставки грузов по стране. Как объяснили URA.RU эксперты, власти улучшают логистику, чтобы сделать российский рынок более привлекательным для импортеров из стран Азии.
Глава правительства обратил особое внимание на тему строительства дорожной инфраструктуры. Главная задача в этой сфере — повышать связанность регионов, обеспечивать своевременную доставку грузов, а также более быстрое и безопасное передвижение людей между населенными пунктами, подчеркнул премьер-министр.
«Эта работа ведется в рамках профильного национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Со следующего года эта работа будет продолжена в новом национальном проекте „Инфраструктура для жизни“, — рассказал он.
Экономический эффект от строительства автомобильных дорог в Китай многоплановый, но доход от роста торговли с соседними странами принесет как минимум сотни миллиардов рублей в течение нескольких лет, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Первые год-два затраты могут превышать прибыль, но они будут окупаться в течение нескольких десятилетий.
Товарооборот России и Китая по 2023 году составил примерно 240 млрд долларов, в этому году он значительно вырастет. Улучшение транспортной инфраструктуры даст дополнительно 3-5% при условии роста экономики и ее конкурентоспособности», — пояснил эксперт.
Прокладывание новых трасс снизит нагрузку на Восточный полигон железных дорог, это будет также способствовать тому, что в российских магазинах станет больше китайских товаров, уточнил Чирков. «Дело в том, что совершенствование логистики сделает наш рынок более привлекательным для партнеров, а китайский рынок станет более привлекательным для нас, поэтому стоит ожидать много товаров на полках наших торговых центров», — резюмировал он.
В России за последние два с половиной года коренным образом перестроились грузовые потоки. Мишустин активно занимается вопросом дорожного строительства, чтобы сеть покрывала потребности страны, полагает научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. «Это серьезный вызов, который возник в условиях новых геополитических реалий, потому что вплоть до 2022 года товары к нам поступали с западного направления, даже из Китая или Индии. Теперь все идет напрямую, с востока», — рассказал он.
Нагрузка на автомобильный транспорт в азиатской части России в последние годы значительно возросла. Властям пришлось адаптировать логистическую инфраструктуру, «переполюсовать» ее с запада на восток, пояснил эксперт. Нагрузка на дороги также увеличилась из-за массовой автомобилизации в стране в последние 15 лет, добавил Блинкин. «Частные авто в России стали перевозить больше людей и товаров, чем самолеты, поезда и автобусы вместе взятые», — заметил ученый.
Оперативное совещание членов правительства по вопросу транспорта связано, в том числе с подготовкой логистики к зимнему сезону, объяснил член комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. «Наступает зима. Нужно подготовить специальное дизельное топливо. Как только начнутся морозы — будут заливать арктическое топливо, а также убирать дороги от снега и льда, чтобы обеспечить связанность регионов и своевременную доставку грузов по всей стране», — сообщил парламентарий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.