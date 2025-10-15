«Ехал не за деньгами, а чтобы бить врагов»

Малик - участник боев на Марьинском направлении Фото: из личного архива Малика

URA.RU продолжает серию интервью в рамках спецпроекта «Герои нашего времени», посвященного участникам специальной военной операции. На этот раз своей историей поделился с нами ветеран СВО, участник боев на Марьинском направлении с позывным «Малик». На фронт он отправился в 2023 году, следуя за собственным чувством справедливости. Как признался мужчина, его главной целью было обеспечить будущему поколению мирную жизнь.

— Для начала расскажите о себе. Какой была ваша жизнь до СВО?

— Я — ребенок Афгана в том смысле, что мой отец — ветеран боевых детей Афганистана, воевал в разведке. Дед по маминой линии является ветераном Великой Отечественной войны, а мой дядя служил в Германии после победы СССР. Грубо говоря, у меня такая семья, знаете, военная. У меня это в крови. Наверное, поэтому я с детства увлекался войнушками. Мне всегда нравилось оружие, боевые действия, техника военная. Отец много о чем мне рассказывал.

До СВО я служил в армии. Попал в хорошую часть, она находится в Воронеже. Прослужил там год — мне понравилось. Были мысли подписать контракт, но, скажу честно, не стал, потому что в то время платили маловато. Поэтому я пошел работать в охрану, где я и проработал дольше всего, затем перевелся в Группу быстрого реагирования (ГБР). Был замом по безопасности, был и вторым номером, и первым номером.

Когда начался конфликт на Украине в 2014-м году, я долго мониторил ситуацию, рвался подписать контракт, но родные отговаривали: «Там непонятно, что происходит, поэтому не лезь туда». Ну, и я их послушался.

Когда начался конфликт на Украине в 2014-м году, Малик сразу захотел подписать контракт Фото: из личного архива Малика

— Так почему же вы все-таки решили отправиться на СВО?

— В 2022 году многие знакомые ребята уехали на СВО, но я отправился на фронт только в 2023 году. Больше всего меня задевало то, что погибают мирные жители и дети. У меня у самого три недели назад дочка родилась. И я бы очень хотел, чтобы она и другие дети могли не прятаться от врага.

Я решил, что лучше пойду, рискну своей жизнью и постараюсь сделать все возможное, чтобы не остановить врага. Я не предупредил никого: ребята позвонили, я согласился, тихо собрался и поехал.

Было четкое понимание, ради чего я туда еду. Не за деньгами, не за наградами, а чтобы бить врагов. Я понимал, что могу стать инвалидом, а могу и вовсе не вернуться.

Мы поехали через Ленинградскую область, откуда нас увезли на военном самолете до Ростова. Здесь мы заключили контракт и нас распределили на Донбасс — тогда нас было около 100 человек. Потом начали отбирать людей в состав штурмовиков: быстрая разведка, зачистка зданий, окопов и блиндажей — задачи были очень сложные. Иногда казалось, что они невыполнимы. Мы работали со всеми видами оружия, кроме тяжелой техники. То есть, мы с товарищами прошли максимальный курс подготовки, обучились работать с любым оружием, кроме тяжелой техники. В нашем подразделении было 22 человека, у командира позывной Енот.

— Вы помните свои первые задания?

— Конечно. Это были выходы на Марьинском направлении. Работали там ночью с тепловизорами. Первое задание было очень страшное, да и, честно скажу, все остальные тоже.

Задача была такая: быстрый штурм, зачистка. Мы шли параллельно другой группе. Они берут на себя огонь, а мы уничтожаем противника и закрепляем на позиции блиндаж или подвал.

Мы в плен никого не брали — нам было запрещено. Инструкции были такими: зачистить местность, закрепиться и забрать вещи врага, включая документы, планшеты, телефоны, табельное оружие. Но надо быть очень осторожным, потому что можно нарваться на подставу. Иногда оставляют заряженные зажигалки, отравляют энергетики и воду, в прямом смысле минируют шоколад.

На втором задании нам нужно было захватить подвал, который не могли взять около пяти месяцев. Тогда один из товарищей подорвался на мине, лишился ноги, но остался жив. Командир приказал спасать бойца, потому что своих не бросаем, мы пошли за товарищем и нас заметили противники. Начался минометный обстрел, затем наша артиллерия начала работать по врагу, а в это время мы сидели в подвале, но сидели недолго, потому что рисковали под обстрелом остаться в этом подвале навсегда. Буквально через несколько минут после нашего ухода в позицию прилетел снаряд — подвал разнесло в щепки.

Больше всего мужчину задевало то, что погибают мирные жители и дети Фото: из личного архива Малика

Третье мое задание — удержание позиции. Мы с товарищами выживали как могли в небольшом окопе глубиной не выше бедра. По нам еще работал танк, который не могли уничтожить около четырех месяцев. Потери были колоссальные, каждый день кто-то умирал. Я там оставил все свои слезы, все свои нервы. Когда вернулись после третьего задания, нас уже оставалось девять человек из 22.

Страшно на каждом задании, не боится только дурак. Все, кто говорят, что не боятся, —балаболы. Страх — это нормально. Я всегда был готов к тому, что нас окружат враги, поэтому таскал с собой две гранаты для себя.

— Учитывая то, в каких условиях вы сражались, у вас наверняка есть боевые ранения. Расскажите о них. Как вы их получили?

— Да, есть. Самое серьезное получил на четвертом задании, когда надо было взять блиндаж. Нужно было пройти, а точнее пробежать около пяти километров вдоль полностью вырубленной лесополосы, по болотистой местности, а на тебе в этот момент — 45-50 килограммов экипировки, потому что нам нужно было еще и закрепиться на позиции. А это означает, что мы можем провести там не день и не два, а недели или месяцы.

Пока мы бежали, я не чувствовал ног. Тебе рвет плечи, поясницу, ты бежишь буквально несколько метров и падаешь, лежишь на земле, а где-то рядом с тобой взрыв. И ты еще должен за три секунды встать и нестись дальше.

Мы добежали до танка. Как только я подошел к нему, прямо передо мной упала мина. Меня отбросило назад от взрыва, а я чувствую, что мне попали осколки в правое бедро, в область бицепса и по бронежилету. В ушах звенело, все кружилось, я орал от боли, не мог встать. Позже выяснилось, что один из осколков попал рядом с артерией, а некоторые осколки поменьше так до сих пор и не вытащили

Первая мысль была: «Где мой автомат?» Я его нахожу, пытаюсь подняться, а у меня жуткая боль в поврежденных местах. Появился страх, будто я остался один. Тут я увидел своего товарища. Он мне показал, что надо отступить назад, закрепиться и звать подмогу. Я только голову поднял, а над нами уже зависли дроны, а под ним — какой-то снаряд. Тогда уже про себя решил, что это конец и домой я не вернусь. Дрон скинул бомбу, я закрыл лицо, чтобы смогли потом меня опознать, снаряд взорвался рядом со мной, я ору от боли и вижу — подлетает вторая «птичка». Я понимаю, что если я сейчас ничего не сделаю, то погибну, а жить хотелось. Поэтому я пополз к лесополосе. Уж не знаю, чудо это было или удача, но если бы я тогда не посмотрел в небо, то с вами бы не разговаривал.

— Долго потом в больнице лежали?

— Где-то месяц. Было две операции: сначала на плече, потом через 10 дней доставали из бедра осколок. Слава богу, руки, ноги, голова на месте. Но все эти ранения сказываются на здоровье. Например, спустя время меня начала беспокоить нога, был отек, а потом чуть заражение крови не заработал. Но врачи помогли. У меня тогда подходил конец контракта, и я написал родным, что лежу в больнице. Но про ранение не сказал, говорил, что приболел.

После СВО Малик полностью переосмыслил свою жизнь Фото: из личного архива Малика

— Насколько трудно было возвращаться на гражданку? Чем занимаетесь сейчас?

—Первые два месяца после возвращения было очень тяжело, не мог спать. Не потому что испытывал какой-то ужас или страх, а скорее просто нервы были на пределе. Я ощущал себя брошенным, ходил вечно злой, раздражало буквально все: люди, дороги, дома.

Бывало, что я ехал на Неву, оголял ноги до колена, спускал их в воду, и слушал, как вода бьется о гранит. Это немного успокаивало, но не избавляло от ощущения пустоты. Я не знал, что делать, чем заняться, как дальше жить. Постоянно думал о погибших товарищах и тех, кто все еще там.

В итоге я взял себя в руки и сказал, что если я на ноги не встану сам, не начну что-то делать, то никто не поможет. Поэтому я начал проходить лечение, заниматься спортом, обучался на оператора 3D-принтера, а потом на БПЛА-инструктора. Мне тогда очень помогла поддержка матери.

В прошлом году женился, дочь вот родилась недавно, как я уже говорил, сдаю на права. Кроме того, провожу мастер-классы и так называемые уроки мужества. Состою в союзе ветеранов СВО, где мы с ребятами помогаем с реабилитацией тем, кто вернулся раненым с фронта. Я был одним из таких людей, знаю, каково это, поэтому хочу помогать остальным ребятам.

— Поделитесь, как вас изменило участие в СВО?

— После СВО у меня все ценности изменились. Деньги любят все, правильно? А вот я после СВО перестал. Сейчас мне абсолютно безразличны материальные вещи: я одеваюсь попроще, не гоняюсь за брендами. Зато по сей день общаюсь с родными и близкими своих погибших товарищей, поддерживаю как могу.

Признаюсь, меня до сих пор туда тянет. Тело мое здесь, но душа все еще где-то там, на фронте.