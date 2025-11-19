Ямальские парламентарии меняют Бюджетный кодекс РФ и молодежный форум КМНС: события дня

В Новом Уренгое проходит форум малочисленных народов Севера (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся молодежный форум КМНС, ямальские парламентарии внесли проект изменений в Бюджетный кодекс РФ и в Салехарде наградят лауреатов конкурса «Герои среди нас». Об этих и других событиях 19 ноября на Ямале, читайте в подборке URA.RU.

Парламентарии ЯНАО предложили изменить две статьи Бюджетного кодекса РФ

В окружном Законодательном собрании предложили зачислять средства от экологического вреда в регионы. Для этого депутаты внесли проект изменения в статьи 46 и 58 Бюджетного кодекса РФ для установления единого подхода к зачислению экологических платежей в бюджеты регионов.

В ЯНАО стартовал молодежный форум «Российский Север»

В Новом Уренгое коренные народы севера собрались на XI молодежный форум «Российский Север». Участники будут обсуждать три кейса вопросов: «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». Всего на мероприятии приехало около 200 представителей.

В ЯНАО наградят лауреатов конкурса «Герои среди нас»

Двадцать пять жителей ЯНАО стали победителями регионального конкурса «Герои среди нас» в Год героев. Лауреаты набрали наибольшее число голосов по итогам конкурсных испытаний и онлайн-голосования. Их наградят в Салехарде 9 декабря, что станет символическим закрытием Года героев на Ямале.

Банка спермы не будет на Ямале