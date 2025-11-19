Ямальские парламентарии меняют Бюджетный кодекс РФ и молодежный форум КМНС: события дня
В Новом Уренгое проходит форум малочисленных народов Севера (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся молодежный форум КМНС, ямальские парламентарии внесли проект изменений в Бюджетный кодекс РФ и в Салехарде наградят лауреатов конкурса «Герои среди нас». Об этих и других событиях 19 ноября на Ямале, читайте в подборке URA.RU.
Парламентарии ЯНАО предложили изменить две статьи Бюджетного кодекса РФ
В окружном Законодательном собрании предложили зачислять средства от экологического вреда в регионы. Для этого депутаты внесли проект изменения в статьи 46 и 58 Бюджетного кодекса РФ для установления единого подхода к зачислению экологических платежей в бюджеты регионов.
В ЯНАО стартовал молодежный форум «Российский Север»
В Новом Уренгое коренные народы севера собрались на XI молодежный форум «Российский Север». Участники будут обсуждать три кейса вопросов: «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». Всего на мероприятии приехало около 200 представителей.
В ЯНАО наградят лауреатов конкурса «Герои среди нас»
Двадцать пять жителей ЯНАО стали победителями регионального конкурса «Герои среди нас» в Год героев. Лауреаты набрали наибольшее число голосов по итогам конкурсных испытаний и онлайн-голосования. Их наградят в Салехарде 9 декабря, что станет символическим закрытием Года героев на Ямале.
Банка спермы не будет на Ямале
В ЯНАО не будут создавать банк спермы. Причиной невозможности создания криобанка биоматериалов послужило отсутствие необходимых узкопрофильных специалистов в округе.
Материал из сюжета:Главное за день в ЯНАО — выбор редакции
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!