Главой Нижнетавдинского района Тюменской области избрали Сергея Борисевича. До начала 2025 года чиновник возглавлял спортивный департамент города Тюмени, а позднее переехал в район на пост начальника управления ЖКХ. Что еще известно о новом главе — в материале URA.RU.
Личная жизнь
Сергей Борисевич родился 11 ноября 1974 года, ему 50 лет. Свой первый ВУЗ он закончил в 1996 году, отучившись на факультете физкультуры в Петропавловском педагогическом институте. Через семь лет Борисевич стал обладателем ученой степени кандидата педагогических наук — он защитил диссертацию в омском Сибирском государственном университете физкультуры. Уже начав трудовую деятельность, в 2005 году он получает диплом экономфакультета в Северо-Казахстанском госуниверситете.
Борисевич увлекается активными видами спорта — часто встает на горные и беговые лыжи, любит совершать утренние пробежки по городу. Чиновник увлекается рыбалкой и иногда делится кадрами улова с подписчиками в личных соцсетях.
Карьера
Сергей Борисевич начал работать в 2004 году, тогда он устроился на кафедру спортивных дисциплин факультета физкультуры ТюмГУ старшим преподавателем. Спустя год перешел в тюменский областной департамент по физкультуре, спорту и молодежной политике на место начальника отдела спортивных программ. Однако в том же 2005 году Борисевич получает работу заведующего кафедрой физкультуры в Тюменской Государственной сельхозакадемии.
В органы власти Сергей Борисевич возвращается в 2016 году — устраивается в областной департамент АПК на пост начальника отдела кадровой и организационной работы, где будет работать в течение трех лет. В 2019 году он переходит в спортивный департамент Тюмени на должность начальника отдела по спорту. В марте 2021 мэр Тюмени Руслан Кухарук (сейчас занимает пост губернатора ХМАО) повысил Борисевича до директора структуры — он заменил на этом посту Евгения Хромина, который возглавил областной департамент физкультуры, спорта и допобразования.
В середине января 2025 года Борисевич объявил, что по собственному желанию покидает мэрию Тюмени и собирается «идти вперед». Через неделю глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов назначил Сергея Борисевича начальником районного управления ЖКХ. 10 апреля местные депутаты избрали Борисевича новым главой района.
Достижения
На прошлых местах работы Борисевич успел получить почетные грамоты Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по культуре и спорту, его также признали почетным работником высшего образования России. Чиновник награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта».
Провожая Сергея Борисевича с должности в тюменской администрации, глава города Максим Афанасьев отметил, что все проекты, запущенные при уходящем директоре, были реализованы успешно. Сам Борисевич пишет в соцсетях, что за его плечами — «почти олимпийский цикл», а к моменту его ухода спортом занимались более 62% жителей Тюмени.
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