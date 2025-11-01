Пермские слухи: топ-менеджера выгонят с завода

Не бойтесь слухов - правда страшнее Фото: URA.RU

На уходящей неделе главными поставщиками слухов стали пермские коммунисты: они создают загадочные коалиции, ищут кандидата на свободный мандат в заксобрании и всегда готовы к конфликтам в одной из территорий. Параллельно с этим мэру Чайковского Алексею Агафонову приходится разгребать наследие предшественника, крупный медиахолдинг нацелился на новые активы, а таксисты научились работать без интернета. Все это и многое другое — в свежих «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить.

Смерть депутата-силовика ослабила позиции лидера коммунистов



По словам источников в политтусовке, ушедший из жизни депутат ЗС Владимир Чулошников был одним из немногих надежных союзников главной коммунистки края Ксении Айтаковой. «Айтакова всегда была уверена в Чулошникове при любых внутрипартийных конфликтах, он мог выступать модератором и поддерживать дисциплину. Сейчас она де-факто сама должна каким-то образом сдерживать амбиции своей коллеги Анны Барановой. Возможно, поэтому и хочет провести в парламент давнюю соратницу Марину Зимину — чтобы быть уверенной хотя бы в одном голосе», — считают источники.

Пермских коммунистов заметили в союзе с религиозными активистами

Пермская общественность и политэлиты в шоке от решения регионального отделения коммунистов — они подписали соглашение с ассоциацией ТСЖ. Ходят слухи, что участники этой ассоциации ранее могли быть замечены в сомнительных религиозных движениях. «Поговаривают, что представители ассоциации даже не удосужились удалить свою причастность к запрещенным религиозным организациям. Якобы в сети до сих пор можно найти видео, где эти общественники выступают с речами», — судачат злые языки. Они же гадают, как к этому отнесется руководство региона и федеральные кураторы КПРФ.

Уголовные дела ударят по имиджу мэра

Уголовные дела, расследуемые СК по факту халатности чиновников администрации Чайковского, серьезно подорвут имидж мэра Алексея Агафонова. Некоторые уверены — градоначальнику придется перетряхивать целые отделы в мэрии и менять нерасторопных коллег. «Агафонову „в наследство“ досталась команда экс-главы Юрия Вострикова, который особым рвением к работе никогда не отличался», — шепчутся сплетники. Многие инсайдеры настроены скептически: они уверены, что даже замена одних чиновников на других вряд ли принесет результат. «Нужно менять подход к работе, а не людей», — заключает источник.

Глава Александровска навлекает на себя гнев любителей истории...



Решение главы Александровска Ольги Белобаржевской ликвидировать гимназию №1 вызвало резко негативную реакцию в педагогическом коллективе. Источник отмечает, что администрация провела встречу с учителями, обстановка на которой «была накалена до предела». «Педколлектив раздражен. Люди устали от постоянных „перетряхиваний“, которые проводит администрация. В декабре 2024 года директора гимназии Марину Зимину лишили должности. Затем якобы выявили нарушения по оплате педагогам, потом поставили руководителем директора школы №6. В марте снова меняют руководителя! Как в таких условиях работать педколлективу?!» — сокрушаются слухачи. И добавляют, что гимназия №1 — это не просто учреждение, это история Александровска, которая рушится на глазах горожан.

...и надеется на отъезд своего врага

Обсуждаемый вариант перехода в заксобрание главного оппозиционера Александровска, коммунистки Марины Зиминой, в первую очередь выгоден даже не лидерам реготделения КПРФ, а главе города Ольге Белобаржевской. «Если Зимина все-таки перейдет работать в заксобрание, то довольны будут все — у Зиминой будет меньше времени на бесконечные конфликты с мэрией, которые приводят то к судам, то к протестам местных жителей, на которые вынуждены реагировать внутрипол и прокуратура», — отмечают в политтусовке.

Сотрудники экстренного ведомства грубят журналистам

Ходят слухи, что представители одного ведомства в Пермском крае опускаются до грубости и хамства при общении с журналистами. Поговаривают, что это происходит в одном из рабочих чатов: «Понятно, что постоянно отвечать на запросы СМИ — работа весьма непростая, но бросаться резкими выражениями тоже неприемлемо. А такое происходит с завидной регулярностью». При этом сплетники заметили, что в большинстве случаев общение с представителями ведомства проходит на дружеской ноте, то есть скорее всего среди команды есть один сотрудник, в дни дежурства которого он позволяет себе хамское отношение к представителям СМИ.

На пермском стратегическом заводе сократят топ-менеджеров

Поговаривают, что на одном из пермских оборонных заводов не будут сокращать рабочих, а вместо этого заметно проредят штат топ-менеджеров. Такое решение якобы приняли в головном холдинге в Москве. «Многие руководители предприятия сидят сразу на двух стульях — получают зарплату и здесь, и в смежной компании. Выгоднее урезать их ставки, чем трогать рабочих. Экономия выходит заметная, и производство не страдает. Одного директора сократят, а у сотни человек останется работа», — шепчутся на предприятии.

Пермский миллиардер торгует коровами...



Шепчутся, что агрохолдинг пермского миллиардера Александра Репина «Русь» занялся крупными поставками нетелей. Это молодые коровы, которые еще ни разу не телились и не давали молока. «Первую партию живого товара сельхозпредприятие бизнесмена уже отгрузило в Башкортостан. Речь идет о контракте на миллионы рублей», — пояснили инсайдеры. И добавили, что миллиардер продолжит торговать молодняком крупного рогатого скота. «Прибыль от реализации сырого молока сейчас не слишком высокая. Поэтому Репин рассчитывает значительно улучшить финансовые показатели за счет сбыта поголовья», — отметили сплетники.



...и заключил выгодную сделку

Ходят слухи, что сделка по продаже предприятия по переработке мясной продукции «Телец-Агро» принесла миллиардеру солидную прибыль. Якобы сам бизнесмен считал актив неликвидным, а при его реализации успешно набил цену. «Новые владельцы, которые также купили в Кунгуре крупный мясокомбинат, торопились с поиском отдельного мясоперерабатывающего производства. В результате торговаться с Репиным им было некогда», — рассказали сплетники. И пояснили, что вырученные от продажи актива средства миллиардер рассчитывает вложить в другой бизнес. «Сумму вложений предприниматель не афиширует, сам проект — тоже. Но это, скорее всего, торговля стройматериалами в другом регионе», — предположили слухачи.

Крупный медиахолдинг хочет поглотить несколько пермских станций

В Перми ходят слухи об аппетитах медиахолдинга «Свежий ветер». Якобы он нацелился на несколько городских радиостанций, и сейчас идут переговоры об их продаже. «Интерес у „SV Медиа“ („Свежий ветер“) вроде как есть к станциям „Медиа ФМ“ екатеринбургского медиаменеджера Николая Грахова. В этом году „SV Медиа“ уже приобрел компанию „Европа Плюс Пермь“, которая владеет станциями „Радио Рекорд“ и „Радио Рекорд FM Пермь“, — говорят в отрасли.

В Прикамье назревает кризис на рынке глэмпингов

Говорят, что пермские глэмпинги снижают цены, при этом в последнее время все чаще появляются объявления не об аренде, а о продаже. Тихий размеренный туризм отходит на второй план, и содержать глэмпинги становится невыгодно. По слухам, в новом сезоне, не выдержав конкуренции, в крае закроются с десяток мелких кемпингов класса «люкс».

Дикие звери пугают пермских дачников

Поговаривают, что в пригородах Перми дачники столкнулись с нашествием диких животных. Птицы и звери совсем перестали бояться людей и появляются прямо на участках. «Раньше лис никогда не было, а теперь бегают между домами. Глухари тоже налетели: огромные, яблоки все склевали. Охотникам теперь и выслеживать никого не нужно, дичь сама идет в руки», — удивляются местные.

Пермяков возмутили работы по благоустройству

Говорят, что жители Перми недовольны работами по благоустройству, которые ведутся в микрорайоне Мильчакова. Там приводят в порядок территорию после ремонта трассы. «Но в итоге подрядчики устроили бардак. Сначала сделали газоны, а потом их раскопали, чтобы высадить деревья», — говорят горожане. И подмечают, что корневая система у деревьев слабая. «Непонятно, приживутся ли они в принципе. В общем, развели бурную деятельность, а результат удручает», — возмущаются пермяки.

Пермяки закупают шторы блэкаут

Новость об огромных медиапанелях, которые установят на новом спорткомплексе на Локомотивной, не обрадовала только жителей соседних домов. Поговаривают, что они боятся круглосуточного мерцания огней, которые попросту не дадут людям спать. «Придется, видимо, покупать светонепроницаемые шторы. Потому что арена как раз перед нашими окнами строится — она же будет светиться круглые сутки», — размышляют местные жители.

Пермские таксисты обходят проблемы со связью



Ходят слухи, что пермские таксисты научились работать даже без интернета. Говорят, у них появилось новое приложение, которое позволяет принимать заказы и пользоваться картой города, когда связь пропадает. «Некоторые уже установили программу и довольны, поездки не срываются, даже если интернет пропадает. Но приложение нужно скачать заранее, и пока что не все успели это сделать», — делятся инсайдеры.

Популярность Кадышевой оказалась мифом

Поговаривают, что сверхпопулярность Надежды Кадышевой у молодежи — это миф. По крайней мере, среди пермяков. «На концерт в Перми за день до шоу не выкуплено и половины билетов. Организаторы через сельские ДК в крае рекламируют скидки и промокоды на билеты. Купить их теперь можно легко за полцены. Но нет, не раскупают», — говорят инсайдеры на рынке.