В небе над Пермью пролетел яркий болид

Астроном Полищук: космический болид пролетел над Пермью и сгорел в атмосфере
01 ноября 2025 в 16:42
Эксперт назвал версию с космическим мусором маловероятной

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 1 ноября жители Перми стали свидетелями необычного астрономического явления — в небе над городом пролетел яркий болид. Пермяки зафиксировали момент прохождения небесного тела на видео и стали гадать о его происхождении. Согласно данным видеозаписей, светящийся объект был замечен 31 октября приблизительно в 22:43.

«Визуальные характеристики указывают на сгорающую в атмосфере частицу кометного или метеоритного происхождения, которая впоследствии полностью разрушилась. Версия с космическим мусором представляется маловероятной», — отметил руководитель астрономического клуба «Телескоп» Сергей Полищук в беседе с порталом «В курсе.ру». 

Причины у этого две — значительная скорость объекта и быстрота процесса сгорания. Специалист также отметил, что ежесуточно на Землю выпадает в совокупности до 100 тонн космического материала.

