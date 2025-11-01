Ушла из жизни замдиректора одной из школ Пермского края
Илзия Рахимова проработала в сфере образования 36 лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На 59-м году жизни скончалась замдиректора МКОУ «Енапаевская СОШ» Октябрьского округа Пермского края Илзия Рахимова. Об этом сообщает местный информационный портал ProCHAD. Педагог проработала в школе 36 лет, преподавала русский язык и литературу.
«Илзия Давлятовна окончила Казанский пединститут и устроилась на работу в Енапаевскую СОШ учителем русского языка и литературы. За 36 лет работы проявила себя талантливым педагогом и руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому ребенку», — говорится в сообщении портала.
Коллектив МКОУ «Енапаевская СОШ» и управление образования окружной администрации выразили соболезнования родным и близким Илзии Рахимовой. Педагога уважали ученики, родители и коллеги, отмечается в публикации.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!