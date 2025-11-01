Логотип РИА URA.RU
Ушла из жизни замдиректора одной из школ Пермского края

В Пермском крае ушла из жизни замдиректора Енапаевской школы Илзия Рахимова
01 ноября 2025 в 20:04
Илзия Рахимова проработала в сфере образования 36 лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 59-м году жизни скончалась замдиректора МКОУ «Енапаевская СОШ» Октябрьского округа Пермского края Илзия Рахимова. Об этом сообщает местный информационный портал ProCHAD. Педагог проработала в школе 36 лет, преподавала русский язык и литературу.

«Илзия Давлятовна окончила Казанский пединститут и устроилась на работу в Енапаевскую СОШ учителем русского языка и литературы. За 36 лет работы проявила себя талантливым педагогом и руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому ребенку», — говорится в сообщении портала.

Коллектив МКОУ «Енапаевская СОШ» и управление образования окружной администрации выразили соболезнования родным и близким Илзии Рахимовой. Педагога уважали ученики, родители и коллеги, отмечается в публикации.

