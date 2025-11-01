Пермские ученики передали вырученные на школьной ярмарке 86 000 рублей на СВО

Поделки учащихся были представлены на школьной ярмарке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми учащиеся школы №47 в микрорайоне Висим помогли собрать деньги для участников спецоперации. Ребята своими руками изготовили различные поделки и представили их на школьной ярмарке. Это позволило выручить 86 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку тактического оборудования для военнослужащих, рассказали участники сообщества «Вежливые люди».

«В школе №47 прошла ярмарка „Капельки добра“. В ней приняли участие ученики школы, родители, педагоги и жители микрорайона Висим. Товарами ярмарки стали изделия, сделанные учениками школы. Ярмарка выручила 86 тысяч рублей. Все средства пойдут на закупку тактического оборудования для пермских бойцов СВО», — отмечают участники сообщества, выразив благодарность директору школы Ирине Дубровиной.

URA.RU рассказывало о школьнике из поселка Суксун Иване Сыропятове, который пожертвовал заработанные колкой дров деньги бойцам СВО. На переданные им волонтерам 45 тысяч рублей был приобретен прибор ночного видения.

Продолжение после рекламы