Пермские ученики передали вырученные на школьной ярмарке 86 000 рублей на СВО
Поделки учащихся были представлены на школьной ярмарке
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми учащиеся школы №47 в микрорайоне Висим помогли собрать деньги для участников спецоперации. Ребята своими руками изготовили различные поделки и представили их на школьной ярмарке. Это позволило выручить 86 тысяч рублей. Деньги пойдут на закупку тактического оборудования для военнослужащих, рассказали участники сообщества «Вежливые люди».
«В школе №47 прошла ярмарка „Капельки добра“. В ней приняли участие ученики школы, родители, педагоги и жители микрорайона Висим. Товарами ярмарки стали изделия, сделанные учениками школы. Ярмарка выручила 86 тысяч рублей. Все средства пойдут на закупку тактического оборудования для пермских бойцов СВО», — отмечают участники сообщества, выразив благодарность директору школы Ирине Дубровиной.
URA.RU рассказывало о школьнике из поселка Суксун Иване Сыропятове, который пожертвовал заработанные колкой дров деньги бойцам СВО. На переданные им волонтерам 45 тысяч рублей был приобретен прибор ночного видения.
Участники волонтерского сообщества поблагодарили директора школы Ирину Дубровину (вторая справа)
Фото: Вежливые люди, VK
