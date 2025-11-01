Ноябрьский клев: удачные и неблагоприятные дни для рыбалки по Луне

В ноябре есть несколько дней, удачных для клева Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ноябре заметно холодает, однако рыбаки продолжают активно ловить рыбу. Фаворитами осеннего сезона являются лосось, форель, щука, скумбрия, судак и окунь. Эти виды рыб хорошо переносят понижения температуры. Однако для богатого клева важно выбрать подходящий день. URA.RU подготовило Лунный календарь с благоприятными и неудачными периодами для рыбалки.

Как Луна влияет на клев

Луна влияет на морские приливы и отливы, на уровень воды в реках и озерах. Также от фазы Луны зависит скорость течения и степень активности рыбы. Полнолуние и новолуние — периоды снижения активности рыбы. Она находится у дна и не реагирует на приманки. На растущую Луну рыба активизируется. Особенно это видно по поведению хищных видов рыб.

Они становятся более агрессивными, так как активно ищут добычу. В это время также увеличивается амплитуда приливов, и рыбу выносит к берегу. Особенно это заметно в вечерние часы и ранним утром. В период убывающей Луны рыбы менее активны. Уровень воды снижается, и рыба пытается спрятаться на дне.

Растущая Луна — удачный период для клева

В фазе растущей Луны - самый удачный клев Фото: URA.RU

Растущая Луна с 1 по 4 ноября. Это время всегда способствует удачному клеву. Ночью Луна освещает поверхность воды, создавая благоприятные условия для хищных видов рыб, и они лучше видят добычу. В это время сила приливов растет, что привлекает рыбу к берегу. Для рыбалки лучше выбирайте дни с хорошей погодой и стабильным атмосферным давлением.

1 ноября — Луна в Водолее

В это время можно поймать наибольшее количество рыбы за весь лунный цикл. Водолей — знак воздуха, поэтому рыболовам следует ожидать переменчивую погоду.

2, 3 и 4 ноября — Луна в Рыбах

В эти дни рыба может быть рассеянной, что создаст благоприятную атмосферу клева. В этот день ловить рыбу можно как на реке со стремительным течением, так и в озерах и прудах.

Полнолуние — непредсказуемый период для клева

В полнолуние клев может быть слабым Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Фаза полнолуния длится с 5 по 7 ноября. Это непредсказуемый период клева. Рыба будет, то клевать, то пропадать. В связи с этим предсказать, каким будет улов в полнолуние, непросто.

5 ноября — Луна в Овне

Для рыбаков наступает особенно удачное время. Овен — знак огня, поэтому будет влиять на активность хищной рыбы: щуки, судака, окуня. Они будут активны в темное время суток. Мелкая рыба будет прятаться.

6 и 7 ноября — Луна в Тельце

Во время Луны в Тельце лучше выбирать спокойные и медленные водоемы. Озера, пруды и мелководные реки — идеальные места для рыбалки в этот период. Рыбы в таких водоемах активнее откликаются на приманки.

Убывающая Луна — неудачный период для клева

Фаза убывающей Луны длится с 8 по 18 ноября. Рыба будет хорошо ловиться до 27 лунного дня, который выпадает на 17 ноября. Рекомендуется рыбачить в первой половине этой фазы, так как ближе к новолунию клев будет снижаться. В этот период хорошо клюет мирная рыба — лещ, карась, плотва. Хищная рыба может вести себя осторожно.

8 ноября — Луна в Тельце

Спокойные и медленные водоемы — самое удачное место для рыбалки в это время. Более активна мирная рыба, поэтому рыбачить лучше на рассвете, в тишине.

9 и 10 ноября — Луна в Близнецах

Это время считается благоприятным для рыболовства. Рыба активно питается, что делает ее доступной для рыбаков.

11 ноября — Луна в Раке

В этот день также клев будет удачным. Луна в Раке положительно влияет на активность и поведение рыбы. В это время можно ловить разные виды рыб, включая карпа, окуня, щуку и карася.

12, 13 и 14 ноября — Луна во Льве

Наибольшая активность рыбы ожидается в первую половину ночи и во вторую половину дня. Рекомендуется выбирать быстрые способы ловли.

15, 16, 17, 18 ноября — Луна в Деве

Активность рыбы в эти дни постепенно снижается. Во время Луны в Деве рыба становится более осторожной, поэтому нужно тщательнее выбирать приманку.

Новолуние — не стабильный клев

Фаза Новолуния длится с 19 по 22 ноября. В эти дни большого улова можно не ждать. Клев будет нестабильным, так как в это время почти нет естественного света. Из-за этого хищные рыбы, такие как окунь, щука и судак, могут быть менее активными, так как им трудно найти добычу. Мирная рыба будет прятаться.

19, 20 ноября — Луна в Весах

В эти дни удачной может быть рыбалка в пресной воде. Вода становится прозрачной, что облегчает поиск рыбы. Планктон, которым питается множество видов рыб, в это время не активен. Это снижает количество пищи для рыб, поэтому они могут клевать на приманки.

21, 22 ноября — Луна в Скорпионе

В это время активность рыбы появляется ранним утром и перед наступлением темноты. Рыба может быть агрессивной, поэтому лучше использовать приманки, вызывающие такую же реакцию у рыбы.

Растущая Луна — активный клев

На растущую Луну клев бывает удачным Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фаза растущей Луны длится с 23 по 30 ноября. В это время ожидается удачный клев, так как Луна увеличивает освещенность поверхности водоемов. Это позволяет хищным рыбам активнее охотиться. Особенно это касается таких ночных рыб, как судак или сом. Амплитуда приливов растет, что может привлекать рыбу к берегу.

23, 24, 25 ноября — Луна в Стрельце

Эти дни считаются одними из самых успешных в ноябре. Активность рыбы возрастает в любых водоемах. Это касается как хищных видов, так и мирных.

26, 27, 28 ноября — Луна в Водолее

Удачное время для клева. Можно поймать наибольшее количество рыбы за весь лунный цикл. Так как Водолей — знак воздуха, то в этот период ожидается переменчивая погода.

29, 30 ноября — Луна в Рыбах

Благоприятный период для рыбалки. В эти дни рыба может быть рассеянной, что создаст благоприятную атмосферу клева. Ловить рыбу можно как на реке со стремительным течением, так и в озерах и прудах.

Как выбрать место и тактику ловли на живца: мнение рыбака

Нужно правильно выбрать место для удачного клева Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В беседе с URA.RU председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев рассказал, что успешная рыбалка на живца начинается с правильного выбора места. По его словам, опытные рыбаки обычно знают основные точки водоемов, куда обычно едут. Новичкам для выбора места он советует использовать эхолот. Это измерительный прибор, который используется для исследования структуры и рельефа дна.

«Обычно это русло реки, коряжник, заросли травы или камыша. Щука и судак — это охотники, они предпочитают места, где могут устроить засаду», — объясняет эксперт.

По его словам, размер добычи часто зависит от глубины водоема или реки. Если есть желание поймать крупную рыбу, то нужно выбирать более глубокое место. Акатьев рассказал, что тактика ловли проста: нужно расставить кружки над местами клева. Кружок перевернется, сигнализируя о поимке рыбы.

