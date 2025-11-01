В Пермском крае подорожает патент для трудовых мигрантов
Проект закона внесен в краевой парламент
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутаты регионального Законодательного собрания получили на рассмотрение законопроект, касающийся изменения стоимости патентов для трудовых мигрантов. Инициативу изучат на пленарном заседании в ноябре.
«В 2026 году цена патента может составить 8 137 рублей. Повышение обусловлено изменением регионального коэффициента», — сообщает telegram-канал Парламент|Пермский край.
Итоговая сумма формируется из нескольких компонентов: базового фиксированного платежа в размере 1200 рублей, регионального коэффициента, который определяется региональным законодательством, а также коэффициента-дефлятора. Последний устанавливает Министерство экономического развития РФ.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!