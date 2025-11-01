Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае подорожает патент для трудовых мигрантов

Стоимость патента для иностранных рабочих в Пермском крае подорожает в 2026 году
01 ноября 2025 в 18:10
Проект закона внесен в краевой парламент

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты регионального Законодательного собрания получили на рассмотрение законопроект, касающийся изменения стоимости патентов для трудовых мигрантов. Инициативу изучат на пленарном заседании в ноябре.

«В 2026 году цена патента может составить 8 137 рублей. Повышение обусловлено изменением регионального коэффициента», — сообщает telegram-канал Парламент|Пермский край. 

Итоговая сумма формируется из нескольких компонентов: базового фиксированного платежа в размере 1200 рублей, регионального коэффициента, который определяется региональным законодательством, а также коэффициента-дефлятора. Последний устанавливает Министерство экономического развития РФ. 

