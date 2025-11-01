Пермякам рассказали о графике работы службы «122» в Пермском крае в праздники

Со 2 по 4 ноября служба будет функционировать по специальному графику Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство информационного развития и связи Пермского края проинформировало об изменениях в работе службы «122» в период празднования Дня народного единства. Со 2 по 4 ноября служба будет функционировать по специальному графику.

«В указанные даты граждане смогут обратиться в экстренные службы в штатном режиме, тогда как по остальным вопросам абонентов будет информировать автоматизированная система. Обработка таких обращений начнется 5 ноября», — сообщает ведомство в telegram-канале.

В период праздничных выходных жителям региона будут доступны следующие сервисы:

служба скорой медицинской помощи (в круглосуточном режиме);

вызов медицинского специалиста на дом (в период с 8:00 до 23:00);

консультационная линия по вопросам обезболивания;

служба экстренной социальной помощи.

