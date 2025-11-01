Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермякам рассказали о графике работы службы «122» в Пермском крае в праздники

Минсвязи Пермского края: экстренные службы будут принимать вызовы в праздники
01 ноября 2025 в 18:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Со 2 по 4 ноября служба будет функционировать по специальному графику

Со 2 по 4 ноября служба будет функционировать по специальному графику

Фото: Илья Московец © URA.RU

Министерство информационного развития и связи Пермского края проинформировало об изменениях в работе службы «122» в период празднования Дня народного единства. Со 2 по 4 ноября служба будет функционировать по специальному графику.

«В указанные даты граждане смогут обратиться в экстренные службы в штатном режиме, тогда как по остальным вопросам абонентов будет информировать автоматизированная система. Обработка таких обращений начнется 5 ноября», — сообщает ведомство в telegram-канале. 

В период праздничных выходных жителям региона будут доступны следующие сервисы:

  • служба скорой медицинской помощи (в круглосуточном режиме);
  • вызов медицинского специалиста на дом (в период с 8:00 до 23:00);
  • консультационная линия по вопросам обезболивания;
  • служба экстренной социальной помощи.
Продолжение после рекламы

Запросы, поступившие в праздничные дни по иным направлениям, включая вопросы частичной мобилизации и оказания содействия участникам специальной военной операции, будут рассмотрены после 5 ноября в плановом порядке. Обращения на номер «122» остаются бесплатными для всех абонентов на территории РФ. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал