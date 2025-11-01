Самый медийный пермский синоптик раскрыл, когда в Пермский край придет зима

До конца месяца в Пермском крае вероятны оттепели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ноябрь в Пермском крае будет теплее климатической нормы, но холоднее, чем в последние два года. Установление зимней погоды ожидается не ранее начала второй декады месяца. Об этом сообщает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

«Вероятность повторения рекордно теплого ноября как в 2008 и 2013 годах низкая. В Пермском крае стоит ждать очень теплую вторую пятидневку ноября. На севере края осадков ожидается больше, чем на юге», — отмечается в прогнозе. Метеоролог объясняет повышенное количество осадков на севере компенсацией после сухой осени.

Начало месяца ознаменуется постепенным похолоданием на фоне облачности. В ночь на 3 и 4 ноября температура составит -3…-6 градусов, до -10...-12 градусов на севере и востоке. Днем столбики термометров покажут 0...-5 градусов.

Днем 4 и 5 ноября прогнозируются сильные снегопады с осадками до 20 миллиметров и формированием снежного покрова выше 10 сантиметров. Температура воздуха ожидается в пределах 0…-3 градусов, а по югу до 2 градусов. Здесь осадки могут выпасть в виде дождя.