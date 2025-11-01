В исторической секции кирпичного подвала нашли оконные проемы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Советник губернатора Пермского края и депутат регионального парламента Павел Черепанов сообщил об исторических находках в здании Благородного собрания на улице Сибирской во время его реконструкции. Там обнаружили фрески военной тематики, а также целую стену, украшенную копиями фронтовых писем, посланий детей бойцам Рабоче-крестьянской Красной армии и похоронных извещений.

«Было внесено предложение о сохранении копий обнаруженной корреспонденции. Примечательные открытия были сделаны и в подвальной части строения. В исторической секции кирпичного подвала обнаружились оконные проемы, что может указывать на то, что первоначально здание имело большую высоту, а территория нынешнего подвала представляла собой первый этаж», — написал Черепанов в своем telegram-канале.

По его словам, особый интерес представляет конструкция стен сооружения. При изучении их в поперечном сечении отчетливо прослеживается смена исторических периодов и последовательное наслоение строительных материалов различных эпох. Строительство здания велось в период с 1832 по 1837 год под руководством архитектора Ивана Свиязева.

Продолжение после рекламы

В 1907 году в помещении начал функционировать электротеатр. После событий Октябрьской революции сооружение перешло в ведение пермского гарнизонного клуба, а начиная с 1922 года использовалось в качестве клуба милиции. В 1930 году именно здесь жители Перми впервые увидели звуковое кино.

Советник губернатора отметил, что здание Благородного собрания представляет собой комплексное сооружение, состоящее из основной части, возведенной в имперский период, и дополнительных пристроек советской эпохи. В некоторых помещениях до настоящего времени сохранилось напольное покрытие из дубового паркета советского производства.