В Прикамье семь лет колонии назначили виновнику смертельного ДТП с подростком
Суд установил, что пьяный водитель нарушил ПДД и стал виновником аварии со смертельным исходом
В Пермском крае местный житель приговорен к 7 годам колонии за смертельное ДТП под Краснокамском, в котором погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.
«Рано утром 20 июля 2025 года в направлении села Стряпунята Краснокамского муниципального округа двигался автомобиль Lada Granta под управлением 24-летнего водителя. На 11 километре автодороги он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии погиб 14-летний пассажир, остальные пассажиры получили травмы и были госпитализированы», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе суда.
В конце октября суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек приговорен к 7 годам колонии общего режима. Дополнительно его лишили водительских прав на 2,5 года и взыскали в пользу семьи погибшего свыше 4 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
Это не первое в 2025 году резонансное дело о смертельном ДТП в Пермском крае, когда водитель под влиянием алкоголя или в нарушение правил дорожного движения стал причиной гибели пассажира. В июле текущего года аналогичный приговор получил житель поселка Октябрьский, осужденный на 6,5 лет за смертельную аварию в декабре 2024 года, когда он также скрылся с места происшествия.
В ночь на 26 октября под Пермью по вине пьяного полицейского погибли два человека. По версии следствия, лейтенант пермской ГАИ Павел Санников за рулем Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте, еще два пассажира отправлены в больницу. Санников пытался скрыться от правосудия. Он поджег свою машину и сбежал, но впоследствии был задержан полицейскими и следователями краевого СКР. Он отправлен в СИЗО до 26 декабря.
