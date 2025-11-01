В Прикамье семь лет колонии назначили виновнику смертельного ДТП с подростком

Суд установил, что пьяный водитель нарушил ПДД и стал виновником аварии со смертельным исходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае местный житель приговорен к 7 годам колонии за смертельное ДТП под Краснокамском, в котором погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.

«Рано утром 20 июля 2025 года в направлении села Стряпунята Краснокамского муниципального округа двигался автомобиль Lada Granta под управлением 24-летнего водителя. На 11 километре автодороги он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В аварии погиб 14-летний пассажир, остальные пассажиры получили травмы и были госпитализированы», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе суда.

В конце октября суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек приговорен к 7 годам колонии общего режима. Дополнительно его лишили водительских прав на 2,5 года и взыскали в пользу семьи погибшего свыше 4 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Это не первое в 2025 году резонансное дело о смертельном ДТП в Пермском крае, когда водитель под влиянием алкоголя или в нарушение правил дорожного движения стал причиной гибели пассажира. В июле текущего года аналогичный приговор получил житель поселка Октябрьский, осужденный на 6,5 лет за смертельную аварию в декабре 2024 года, когда он также скрылся с места происшествия.