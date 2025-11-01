От кризиса Овечкина до рекордов Малкина и Кучерова: российские звезды в НХЛ 2025/2026

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Tony Gutierrez/AP/TASS

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2025 года в Национальной хоккейной лиге развернулись драматичные события, связанные с выступлением российских хоккеистов. Пока Александр Овечкин продолжает бороться с худшим стартом карьеры, его соотечественники Евгений Малкин и Никита Кучеров переписывают рекорды лиги. В центре внимания — матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс», в котором столица США потерпела третье поражение подряд. Подробнее об этом и других достижениях российских звезд — в материале URA.RU.

Обзор матча «Кэпиталз» — Нью-Йорк Айлендерс»: поражение на домашнем льду

На арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне разыгралась драма, которая не порадовала ни болельщиков столичной команды, ни капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:3, продолжив серию неудач.

Встреча, начавшаяся в 02:00 по московскому времени, оказалась напряженной борьбой между двумя командами. Первый период прошел без голов, несмотря на активную игру обеих сторон. «Кэпиталз» особенно сильно прессовали соперника, но голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин держал оборону железной стеной.

Во втором периоде счет открыл вице-капитан «Вашингтона» Том Уилсон на 25-й минуте. Защитник Джейкоб Чикран пробил от синей линии, шайба удачно отскочила на клюшку Уилсона, и тот не промахнулся — 1:0 для хозяев.

Однако развить преимущество «Кэпиталз» не смогли. На 35-й минуте, когда «Вашингтон» играл в большинстве, гости совершили контратаку «2 на 2». Жан-Габриэль Пажо прошел мимо малоактивного Овечкина и завершил атаку — 1:1.

Третий период стал катастрофическим для столичной команды. На 45-й минуте Бо Хорват переиграл защиту на выходе «2 в 1» и вывел «Айлендерс» вперед — 1:2. За две минуты до конца Мэтью Барзал забил в пустые ворота, установив окончательный счет 1:3.

Статистика матча:

Счет: Вашингтон 1:3 Айлендерс

Вашингтон 1:3 Айлендерс Голы: Уилсон (25), Пажо (35), Хорват (45), Барзал (59)

Уилсон (25), Пажо (35), Хорват (45), Барзал (59) Вратари: Логан Томпсон (Вашингтон) — 20 сейвов из 23; Илья Сорокин (Айлендерс) — 22 сейва из 23 (вторая звезда матча)

Овечкин в кризисе: 899 голов и антирекорд сезона

Самой печальной фигурой матча оказался Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» провел на льду 18 минут, нанес два броска по воротам, но оба прошли мимо цели. Что еще хуже, его показатель полезности составил «минус 3» — он был на льду во время всех трех голов «Айлендерс».

На сегодняшний день у 40-летнего россиянина в активе 899 забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейный 900-й гол, который давно ожидают болельщики по всему миру, так и не материализовался. Это была уже третья безголевая серия Овечкина подряд.

Сезон Овечкина: самый худший старт карьеры

За 11 матчей регулярного чемпионата сезона 2025/26 Овечкин забил всего 2 гола и отдал 5 передач — итого 7 очков. Это один из худших стартов в его 21-сезонной карьере в НХЛ.

Процент реализации бросков Ови упал с рекордных 18,6% в прошлом сезоне до катастрофических 8,6% в текущем — худший показатель за два десятилетия. Для сравнения: в коронавирусный сезон 2020/21, когда он сыграл 45 матчей, Овечкин забил 24 гола. Сейчас же он находится в шаге от повторения антирекорда сезона 2023/24, когда за первые 12 матчей забил только 2 шайбы.

«Вашингтон» в целом испытывает проблемы: команда занимает 9-е место в Восточной конференции с 12 очками в 11 матчах. Процент реализации команды снизился с 12,6% в прошлом сезоне (лучший показатель в НХЛ в эпоху потолка зарплат) до 8,9%. Сейчас «Кэпиталз» занимают 27-е место по этому показателю в лиге.

Тренер Спенсер Карбери не паникует, но понимает масштаб проблемы. По его мнению, нужно продолжать работать и создавать моменты — рано или поздно шайба пойдет в ворота.

Малкин переписывает рекорды в 39 лет: небывалая продуктивность

Евгений Малкин — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если Овечкин испытывает трудности, то его соотечественник Евгений Малкин, напротив, демонстрирует невероятную форму для 39-летнего хоккеиста.

В матче «Питтсбурга» против «Сент-Луиса» (6:3) Малкин отметился голом и двумя ассистами, установив сразу два исторических рекорда. На счету легенды «Пингвинз» теперь 3 гола и 14 ассистов в 11 матчах сезона — в сумме 17 очков.

Рекорды, установленные Малкиным:

Результативность для игроков 39+ лет: Малкин первым в истории "Питтсбурга" отличился в семи встречах подряд в столь почтенном возрасте. Среди всех команд НХЛ только Яромир Ягр и Джо Торнтон повторили этот результат. Очки за 10 матчей: С 17 результативными баллами за 10 игр Малкин обошел Александра Овечкина, который в прошлом сезоне набрал 16 очков (8 голов + 8 передач) за тот же период. Малкин также повторил рекорд легенды "Детройта" Горди Хоу, который в сезоне 1968/69 набрал 17 очков (6+11) — исторический рекорд, который теперь обновлен.

По итогам первых одиннадцати матчей Малкин лидирует в гонке ассистентов лиги. Его выступление кажется феноменальным после того, как в прошлом сезоне он забил только 16 голов в 68 матчах с показателем полезности «минус 24».

Кучеров покорил историческую вершину: 1000 очков в НХЛ

Никита Кучеров — российский хоккеист, правый крайний нападающий Фото: Chris O'Meara/AP/TASS

26 октября 2025 года произошло еще одно знаковое событие — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, став 101-м игроком в истории лиги, кому удалось достичь этого рубежа.

На счету 32-летнего российского форварда теперь 1004 результативных балла (361 гол и 643 передачи) в 812 матчах. Кучеров вошел в историю как:

Шестой российский хоккеист, набравший 1000 очков в "регулярке" (после Овечкина, Малкина, Федорова, Могильного и Ковалева)

18-й европеец, покоривший эту вершину

Один из 17 самых быстрых игроков в истории, достигших отметки в 1000 очков (809 матчей)

По ходу сезона 2024/25 Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ второй год подряд, набрав 121 очко (37 голов + 84 передачи). За это достижение он получил премию «Арт Росс Трофи» — третий раз в карьере.

На торжественной церемонии в «Амалие Арене» Кучеров получил уникальный портрет, составленный из 12 000 игральных костей, памятный хрустальный трофей от НХЛ, индивидуальные часы от капитана команды Виктора Хедмана и золотую клюшку от совладельца клуба.