В Пермском крае братьев на Porsche Cayenne задержали с крупной партией наркотиков

Задержанные осуществляли доставку партии запрещенных веществ из Москвы Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали двоюродных братьев на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Правоохранители остановили автомобиль Porsche Cayenne. В ходе досмотра было найдено и изъято 16 свертков с амфетамином, мефедроном и кокаином общей массой свыше 15 килограммов», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.

Установлено, что задержанные осуществляли доставку партии запрещенных веществ из Москвы в Пермь с целью последующей расфасовки и реализации. В ходе обысков по месту проживания братьев 1991 и 1998 годов рождения были обнаружены упаковочные материалы для запрещенных веществ, а также наркотики для личного употребления.

