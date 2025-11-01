Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае братьев на Porsche Cayenne задержали с крупной партией наркотиков

ГУ МВД: 15 кг запрещенных веществ нашли в элитном авто двух братьев под Пермью
01 ноября 2025 в 18:29
Задержанные осуществляли доставку партии запрещенных веществ из Москвы

Задержанные осуществляли доставку партии запрещенных веществ из Москвы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю задержали двоюродных братьев на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Правоохранители остановили автомобиль Porsche Cayenne. В ходе досмотра было найдено и изъято 16 свертков с амфетамином, мефедроном и кокаином общей массой свыше 15 килограммов», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Установлено, что задержанные осуществляли доставку партии запрещенных веществ из Москвы в Пермь с целью последующей расфасовки и реализации. В ходе обысков по месту проживания братьев 1991 и 1998 годов рождения были обнаружены упаковочные материалы для запрещенных веществ, а также наркотики для личного употребления.

Краснокамский городской суд 30 октября принял решение о заключении обоих подозреваемых под стражу. Сотрудниками полиции также устанавливается причастность одного из них к организации наркошопа.

