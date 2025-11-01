Логотип РИА URA.RU
Средняя зарплата пермяков превысила 80 тысяч рублей

Пермьстат: реальная зарплата в Пермском крае выросла на 4,2%
01 ноября 2025 в 16:24
Наибольшее увеличение оплаты труда зафиксировано на предприятиях сельского и лесного хозяйства

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным Пермьстата, с января по август 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в Пермском крае достигла 80,2 тысяч рублей. Это на 14,4% выше показателя за аналогичный период 2024 года. При этом реальная начисленная зарплата продемонстрировала рост на 4,2%.

«Наибольшее увеличение оплаты труда зафиксировано на предприятиях сельского и лесного хозяйства, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг — в обоих случаях прирост составил 21%. Следом идут организации, занятые транспортировкой и хранением, где рост достиг 20%. И образовательные учреждения с показателем в 19%», — сказано на официальном сайте статистического ведомства. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что стоимость потребительской корзины в Пермском крае выросла на 6,4%. Регион стал лидером по этому показателю в ПФО.

