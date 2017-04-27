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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:51  26 апреля 2017 7

Генсек ОБСЕ раскрыл секрет решения конфликта в Донбассе

Генерал Ленцов и ОБСЕ в Донецком аэропорту, Ленцов Александр
Сотрудники ОБСЕ предлагают мирное урегулирование ситуации на юго-востоке УкраиныФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер считает, что ключевым фактором в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе станет соблюдение минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью RT.

По словам Заньера, в данный момент конфликтующие стороны крайне неохотно идут на диалог, однако подчеркнул, что только мирные переговоры приведут к достижению срабильности на юго-востоке Украины.

«Мы действительно должны продолжать работу по налаживанию диалога между сторонами конфликта», — приводит слова генсека ОБСЕ телеканал.

Ранее Заньер заявил, что ОБСЕ сделает все необходимое для поиска и привлечения к ответственности виновников подрыва автомобиля, в котором погиб американский сотрудник международной миссии.

Сергей Макеев
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