Путин объяснил, почему Украина не идет на мирные переговоры
21 ноября 2025 в 22:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Отказ Киева от мирного урегулирования связан с тем, что у украинских властей нет достоверных данных о реальной ситуации на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
