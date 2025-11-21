Матвиенко попросила Путина высказать отношение к плану США по Украине

Матвиенко задала вопрос по проблеме украинского урегулирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поделиться мнением относительно плана, предложенного лидером США Дональдом Трампом для урегулирования ситуации на Украине. Об этом Матвиенко спросила Путина в ходе заседания Совбеза.

«Сейчас во всем мире очень активно обсуждается мирный план Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить до начала рассмотрения основной повестки высказать ваше мнение и ваше отношение к этому плану», — передает РИА Новости слова Матвиенко.