Как выбрать термоноски на зиму

Правильно подобранные термоноски с содержанием шерсти мериноса 30-40% идеальны для городских условий

Правильно подобранные термоноски должны быть универсальными и комфортными для повседневной носки в городских условиях. Секретами выбора идеальной пары для зимы поделился PRO-эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Саранцев.

«При выборе учитывайте температуру на улице и теплоту вашей зимней обуви. Классический вариант для городских условий — синтетические носки с 30-40% шерсти мериноса», — рекомендует Дмитрий Саранцев «Чемпионату». Эксперт советует определять размер с помощью специальной мерной линейки для стопы, поскольку размер обуви не всегда соответствует реальной длине. Для утеплённой зимней обуви подойдут облегченные модели с небольшим процентом шерсти.

Современные производители оснащают термоноски технологичными элементами — зональными усилениями и особым плетением, которые улучшают посадку и функциональность. Эти детали значительно повышают комфорт при длительной носке в разных погодных условиях.

