В Санкт-Петербурге прошел первый рейд по соблюдению правил выгула собак

В Петербурге действуют новые правила выгула собак в общественном месте

В Московском парке Победы прошел рейд по соблюдению правил выгула собак. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Накануне, 20 ноября 2025 года, вступил в силу городской закон, регулирующий правила содержания собак. Проект был подписан губернатором Александром Бегловым. Закон устанавливает ряд требований для владельцев собак. Им необходимо использовать поводок и намордник во время выгула питомца. Также указан перечень мест, где запрещено находиться с собакой. Кроме того, хозяева обязаны убирать за своими питомцами. Помимо этого, в законе прописаны меры по предотвращению агрессивного поведения животных. За несоблюдение установленных правил предусмотрены штрафные санкции от 500 рублей до 5 тысяч.

«Отсюда (речь про парк Победы в Московском районе — прим. URA.RU) поступает немало жалоб на нарушение порядка собачниками. Впрочем, как и из остальных городских парков. Люди приходят отдохнуть, погулять, а тут чья-то собака без поводка бегает, понимаете?» — рассказал главный специалист Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Комитета по вопросам законности Алексей Уласеня в беседе с «КП-Петербург».

Инспекторы проверяют парк с рулеткой и видеорегистратором. Практически сразу же они заметили женщину с золотистым ретривером. Собака на поводке, но без намордника. Рост пса — 63 сантиметра в холке. По правилам, хвостатые, выше 40 см в холке обязаны быть в наморднике. За это правонарушение женщине грозит штрафная санкция от 3 до 5 тысяч рублей.