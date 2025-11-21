Путин раскрыл детали освобождения Купянска
Путин развеял заявления Киева о Купянске
В то время как в Киеве заявляли о небольшом числе российских военнослужащих в городе и скором деблокировании Купянска, он уже был практически полностью под контролем ВС РФ. Об этом на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ 21 ноября заявил президент России Владимир Путин.
«Только один самый свежий пример — Купянск. Купянск совсем недавно, как мы помним, 4 ноября, то есть две недели тому назад, в Киеве публично заявляли, что в этом городе находятся не более 60 российских военнослужащих. Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил», — заявил президент на совещании.
Российский лидер сделал соответствующее заявление, напомнив, что ранее Киев сообщал о полном деблокировании Купянска украинскими войсками «в течение ближайших нескольких дней». Совещание с постоянными членами Совета Безопасности прошло в формате видеоконференции.
Накануне, 20 ноября, Путин провел встречу с командованием ВС РФ. Он сообщил о блокировке около 15 батальонов ВСУ в Купянске и на прилегающей территории.
