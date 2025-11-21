Логотип РИА URA.RU
Драка и шок-анализы: что случилось во втором выпуске «Звезд под капельницей»

Участники «Звезд под капельницей» подрались во время терапии во втором выпуске
21 ноября 2025 в 22:57
На телеканале "Пятница" вышел новый выпуск скандального шоу "Звезды под капельницей"

На телеканале «Пятница» вышел новый выпуск скандального шоу «Звезды под капельницей»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На телеканале «Пятница» 21 ноября показали второй выпуск шоу «Звезды под капельницей», где известные личности проходят лечение от зависимостей. Напомним, в первом выпуске проект покинули Никита Джигурда и Анастасия Волочкова, но теперь их место занял новый громкий участник. А напряжение в коллективе дошло до настоящей драки между участницами. URA.RU приводит детальный обзор всего, что произошло в новом эпизоде.

О чем шоу «Звезды под капельницей»

Основная идея шоу заключается в том, чтобы продемонстрировать, как знаменитости проходят комплексную реабилитацию под профессиональным руководством нарколога Василия Шурова.

Участники погружаются в интенсивный процесс восстановления, который включает:

  • Медицинские процедуры с использованием капельниц
  • Индивидуальные психологические консультации
  • Групповые терапевтические занятия
  • Работу по преодолению глубинных причин зависимостей
Создатели настаивают: здесь нет ни капли наигранности. Каждую капельницу, каждую слезу и каждое откровение участников зрители увидят без прикрас. В процессе реабилитации звезды не только учатся жить без вредных привычек, но и делятся самыми сокровенными переживаниями.

Кто участвует в шоу

В проекте на момент выхода второго выпуска участвуют восемь известных личностей:

  • Балерина Анастасия Волочкова
  • Актер Никита Джигурда
  • Телеведущая Маша Малиновская
  • Блогер и певец Рома Желудь
  • Блогер Диана Астер
  • Блогер GABAR
  • Рэп-исполнительница Анна Михеева (HOFMANNITA)
  • Актриса Евгения Осипова
  • Александр Емельяненко — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта.

Появление нового участника

В клинику прибыл Александр Емельяненко — известный боец ММА, младший брат Федора Емельяненко. Спортсмен появился с тростью, объяснив это межпозвоночной грыжей, вызывающей онемение в ногах. Его искренний монолог о пути к зависимости стал одним из самых эмоциональных моментов выпуска.

Емельяненко рассказал о детстве в многодетной семье, где родители с трудом сводили концы с концами: «Буханку хлеба белого не могли себе позволить». Стремление к другой жизни привело его в спорт, но заработки обернулись бесконтрольными тратами: «Начинаешь столы в ресторане накрывать. Кричишь: „Я за всех плачу!“».

Боец признался, что дошел до крайности — нанимал человека для покупки алкоголя. Одиночество усугублялось разрывом с семьей: с братом Федором он не общается более 15 лет, потеряна связь с младшим братом и женой. Именно это одиночество, по его словам, и стало причиной зависимости.

Когнитивный тест: сколько лиц вы видите

Участникам предложили пройти нетрадиционные тесты. В ходе дыхательной гимнастики «Дуйбол» они соревновались в задувании мячей в ворота. Неожиданно сильными соперниками стали пенсионеры 70+, одержавшие победу со счетом 6:2.

Когнитивные способности проверяли с помощью головоломки — нужно было найти все лица на изображении. Роман Желудь показал тревожные результаты, найдя девять лиц вместо 19, и неожиданно признался: «Я знаю, что я ненадолго в этом мире. Я очень устал».

Шокирующие результаты обследования

Медицинская диагностика выявила серьезные проблемы со здоровьем у участников:

  • У Александра Емельяненко — высокий риск инфаркта и начальная стадия цирроза печени
  • У Габара диагностирован жировой гепатоз
  • У Хофманниты — проблемы с поджелудочной железой
  • У Ромы Желудя — нарушения в работе щитовидной железы
  • У Маши Малиновской обнаружена гипертония

Медицинское обследование в шоу «Звезды под капельницей» выявило пугающую разницу между паспортным и биологическим возрастом участников. Результаты заставили многих задуматься о последствиях неправильного образа жизни.

Топ-3 самых критичных случаев:

  1. Рома Желудь — 29 лет / биологический возраст 65 лет. Разница: +36 лет. Молодой блогер и певец оказался самым «возрастным» участником проекта.
  2. Александр Емельяненко — 44 года / биологический возраст 62 года. Разница: +18 лет. Боец философски прокомментировал: «Биологический возраст — это моя биологическая мудрость».
  3. Габар — 38 лет / биологический возраст 56 лет. Разница: +18 лет.

Другие участники:

  • Анна Хофманнита: 30 лет / биологический возраст 41 год (+11 лет)
  • Маша Малиновская: 44 года / биологический возраст 50 лет (+6 лет)
  • Евгения Осипова: 39 лет / биологический возраст 40 лет (+1 год)
  • Диана Астер: 25 лет / биологический возраст 32 года (+7 лет)

Александр Емельяненко отправился в реабилитацию вместе с Джигурдой и Волочковой

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Групповая терапия: слезы и конфликты

На сеансе групповой терапии участники делились переживаниями:

  • Рома Желудь рассказал о игровой зависимости и ранней популярности, с которой не смог справиться
  • Евгения Осипова со слезами призналась: «Мне стыдно перед моими детьми»
  • Маша Малиновская сообщила о булимии и «пятничном алкогольном ритуале»

Кульминацией стала перепалка между Хофманнитой и Дианой Астер, переросшая в физическое противостояние. После вмешательства психолога девушки помирились и обнялись.

Ритуал прощания с алкоголем

Одним из самых сильных моментов стало символическое погребение алкоголя. Участники разбивали бутылки в импровизированной могиле, демонстрируя решимость отказаться от вредной привычки. Выпуск завершился на позитивной ноте — несмотря на конфликты, все участники остались в проекте. Создатели шоу ранее отмечали, что «здесь никого не выгоняют», давая каждому шанс на исцеление.

