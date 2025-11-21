Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Путин раскрыл, почему киевские власти отказываются от мирных переговоров с РФ

Путин объяснил отказ Украины от мирных переговоров отсутствием данных с фронта
21 ноября 2025 в 23:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин заявил о нехватке у Киева данных о ситуации на фронте

Путин заявил о нехватке у Киева данных о ситуации на фронте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отказ Киева от мирного урегулирования связан с отсутствием объективной информации о положении дел на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — заявил Владимир Путин. Президент РФ 21 ноября провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Ранее Вашингтон направил мирный план по Украине киевским властям. Он состоит из 28 пунктов. В частности, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна может столкнуться с непростым выбором в контексте обсуждения мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что ответ на американский план ожидается в течение недели. Он отметил, что в предстоящий период правительство будет прилагать максимальные усилия и работать в ускоренном темпе. Кроме того, Зеленский сообщил о намерении выдвинуть альтернативные предложения, которые позволят учесть национальные интересы Украины.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал