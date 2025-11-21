Путин раскрыл, почему киевские власти отказываются от мирных переговоров с РФ
Путин заявил о нехватке у Киева данных о ситуации на фронте
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Отказ Киева от мирного урегулирования связан с отсутствием объективной информации о положении дел на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«У киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — заявил Владимир Путин. Президент РФ 21 ноября провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Ранее Вашингтон направил мирный план по Украине киевским властям. Он состоит из 28 пунктов. В частности, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна может столкнуться с непростым выбором в контексте обсуждения мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что ответ на американский план ожидается в течение недели. Он отметил, что в предстоящий период правительство будет прилагать максимальные усилия и работать в ускоренном темпе. Кроме того, Зеленский сообщил о намерении выдвинуть альтернативные предложения, которые позволят учесть национальные интересы Украины.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
