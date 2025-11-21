Путин раскрыл, почему киевские власти отказываются от мирных переговоров с РФ

Путин заявил о нехватке у Киева данных о ситуации на фронте Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отказ Киева от мирного урегулирования связан с отсутствием объективной информации о положении дел на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить», — заявил Владимир Путин. Президент РФ 21 ноября провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.