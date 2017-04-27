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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:57  27 апреля 2017 0

В Москве застрелили в подъезде женщину-адвоката

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
В женщину произвели два выстрелаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов установили личность убитого в Москве вечером 26 апреля адвоката. Жертвой неизвестного оказалась Наталья Вавилина, член Московской коллегии адвокатов и адвокатской коллегии «Дельфи».

Убийство произошло на северо-востоке Москвы в подъезде жилого дома по адресу Алтуфьевское шоссе, 87. В женщину два раза выстрелил неизвестный, после чего она скончалась на месте преступления, передает телеканал 360.

Сейчас следователи рассматривают несколько версий совершенного убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью жертвы, добавляет пишет «Утро.ру».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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