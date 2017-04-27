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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
16:44  27 апреля 2017 7

В «горячей точке» Южного Урала выбирают главу. Единороссы колеблются

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, стела касли
Война каслинских властей "обезглавила" район и городФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Главу Каслинского района Челябинской области будут выбирать из двух кандидатур, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии. На заседании в четверг, 27 апреля, до выборов были допущены экс-замминистра культуры области Ольга Ремезова и Игорь Колышев — председатель ПК «Кооператор» и депутат райсобрания.

Ранее районный политсовет «Единой России» поддержал также кандидатуру заместителя директора МУП «Водоканал» Валерия Ласькова. Однако президиум областного политсовета назвал это решение преждевременным. Конкурсную комиссию подготовленная им «презентация намерений» также не впечатлила. Считавшийся фаворитом конкурса мэр Вишневогорска Яков Гусев взял самоотвод: 63-летний и уважаемый земляками чиновник предпочел остаться со своими избирателями.

Сессия собрания Каслинского района, на которой будет избран новый глава, состоится 4 мая. К этому времени станет известно, кому из двух кандидатов отдадут предпочтение единороссы.

Прежний глава района Александр Грачев добровольно подал в отставку после возбуждения против него двух уголовных дел, которые многие каслинцы сочли результатом интриг мэра Каслей Юрия Скулыбердина. Последний недолго радовался победе: областные власти не оценили красоту интриги и вынудили его подать в отставку. Благо, собственные грехи Скулыбердина выглядели куда весомее.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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