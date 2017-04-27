С выборов на Южном Урале снялся мэр-патриарх

09:10 27 апреля 2017 17

В Каслинском районе выбирают главу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Каслинского района состоится 27 апреля, в четверг. Как сообщили «URA.RU» в аппарате губернатора Челябинской области, с выборов снялись мэр Вишневогорска Яков Гусев и директор местной спортшколы Юрий Ремезов. 63-летний Яков Гусев, один из самых уважаемых людей в районе, считался одним из фаворитов выборов.

«Несмотря на то, что моя кандидатура на пост главы Каслинского муниципального района была согласована с губернатором Челябинской области, взвесив все за и против, я решил все-таки остаться в своем поселении и продолжить начатую работу, — заявил Гусев районной газете „Красное знамя“. — Власть — это тяжелый крест, который нужно нести с достоинством. За каждый свой шаг нужно уметь отвечать. У меня есть большая ответственность и обязательства перед вишневогорцами, перед местным депутатским корпусом, о которых я не имею права забывать. Уйти сейчас — значит обмануть доверие людей».

Сейчас на пост главы района претендуют вице-мэр Каслей Дмитрий Дерябин, директор МУП «Каслинский хлебозавод» Аркадий Несвит, заместитель директора МУП «Водоканал» Валерий Ласьков, временно неработающая, ранее замминистра культуры региона Ольга Ремезова, председатель ПК «Кооператор» и депутат райсообрания Игорь Колышев. Из них отберут кандидатуры, которые вынесут на сессию 2 мая.

В состав комиссии входят от региональных властей заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, депутат ЗСО Павел Киселев и заместитель начальника управления внутренней политики региона Алексей Титаев. От районного собрания в комиссию вошли спикер Лариса Лобашова, депутаты Алексей Цепенников и Владимир Чабриков.