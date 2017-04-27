18:47 27 апреля 2017 0

На попрошайках зарабатывала семья цыган Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени началась глобальная зачистка от попрошаек. По информации источника «URA.RU» в силовых структурах, распоряжение очистить город от криминала, который использует для заработка бомжей и инвалидов, приказал руководитель областного полицейского главка Юрий Алтынов. Первую группу организаторов нелегального бизнеса задержали сотрудники управления уголовного розыска — «предприниматели» находили бомжей, давали каждому «участок» для работы, а после забирали у них деньги, которые подавали им добросердечные горожане.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, операция «Инвалид», проведенная сотрудниками угрозыска, позволила задержать семь гостей из ближнего зарубежья. Они «нанимали на работу» инвалидов и бомжей, развозили их по «точкам» в наиболее оживленных местах.

Бомжи на инвалидных колясках ездили по автомагистралям, сидели на тротуарах, около торговых центров и просили милостыню. За день, отметили в полиции, один попрошайка мог заработать до 15 тысяч рублей. Все деньги у побирушек забирали организаторы «бизнеса» — сами работники получали еду, водку и крышу над головой.

Полицейские поставили всех задержанных на учет, ведется проверка на причастность этих людей к противоправным деяниям.

Источник агентства, близкий к силовикам, рассказал, что все семеро задержанных организаторов «бизнеса» — родственники. «Это цыганская семья из Молдовы, пятеро мужчин и две дамы. Скорее всего, их в итоге отправят из Тюмени на родину, — пояснил он. — Эти люди сняли в Тюмени квартиру, причем арендовали через агентство, и собрали в нее убогих и бомжей из Тюмени, Казахстана, Омска, Новосибирска.

Действительно, каждый попрошайка за день мог получить до 15 тысяч рублей — деньги все до копейки забирали цыгане, а нищим выдавали доширак, пиво и бутылку водки. Самое интересное, когда полиция накрыла эту квартиру, бомжи им сказали, что жили прекрасно — им дали крышу над головой и гарантированную бутылку».

В пресс-службе полиции сообщили, что работа по выявлению организаторов такого «бизнеса» будет продолжена.

Видео: samarele, Youtube

«Работа» попрошаек в Тюмени регулярно вызывает бурю возмущений автовладельцев и пешеходов. Горожане пишут, что инвалиды на своих каталках передвигаются прямо по проезжей части, провоцируя ДТП и мешая дорожному движению.

В частности, на популярном местном портале Car72.ru автолюбители публиковали фото и видео инвалидов-попрошаек, многих из которых водители знали уже в лицо и по именам.

«Кто-то медленно трогается на зеленый, кто-то просто спит на ходу, а кто-то попрошайкам подает во время столь короткой стрелки, — написал один из пользователей и выложил на портал видеоролик, в котором безногий инвалид на каталке просит милостыню на обочине дороги. — Этого попрошайку крышуют молодчики среднеазиатской внешности. Никогда не понимал сердобольных иванушек, кормящих криминал. Этот безногий зарабатывает больше любого успешного каровца (пользователя портала Car72.ru — ред.). Ему дают каждые 10 минут 50 рублей минимум. Редко, кто сыплет мелочь, дают в основном — бумажки, десяток в ходу давно нет. Какие-то крохи он прячет себе в культяпки, остальное отдает молодцам, приносящим ему воду и еду».