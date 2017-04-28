В ролике для «Евровидения» Украина похвасталась «своим» Крымом

04:41 28 апреля 2017 1

Музыкальный ролик говорит, что Крым принадлежит Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина похвасталась Крымом как одной из своих достопримечательностей в проморолике «Евровидения-2017». Видео под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» было опубликовано на странице конкурса в Facebook.

Продолжительность музыкального ролика составляет 30 секунд. Песня на музыку композиции Шакиры звучит в исполнении финалистки украинской версии шоу «Голос. Дети» Анастасий Багинской. Видеоряд показывает красочные места Украины, среди которых неожиданно оказывается и Крым, с 2014 года являющийся частью России, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «Первый канал» отказаться транслировать «Евровидение» в связи с тем, что российской участнице конкурса Юлии Самойловой запретила въезд на Украину.