Разработчики GTA 6 извинились перед фанатами
07 ноября 2025 в 02:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Компания Rockstar Games официально объявила о переносе даты выхода самой ожидаемой игры в мире Grand Theft Auto VI. Согласно новому графику, проект поступит в продажу в четверг, 19 ноября 2026 года. Об этом сообщила компания в социальных сетях.
