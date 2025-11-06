Пассажиры застрявшего у Сочи парома сообщают об усталости и проблемах с пересадками

Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию уже 12 часов ожидают разрешения зайти в порт Сочи, сообщили пассажиры судна. Паром Seabridge вышел из турецкого Трабзона 5 ноября, взяв на борт 20 человек, и спустя 12 часов подошел к российскому порту, где с утра 6 ноября стоит в нескольких милях от берега.

«Мы весь день находимся на борту, в 09:30 мы прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последним данным, судно не получило разрешение на вход в воды РФ», — рассказала РИА Новости пассажирка Татьяна. Она добавила, что другие пассажиры должны были улетать дальше в свои города, но из-за задержки их авиабилеты сгорели. Капитан объявил, что паром будет стоять на рейде до получения разрешения на вход в порт. Покормили россиян лепешкой и котлетой.