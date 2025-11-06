Пассажиры застрявшего у Сочи парома сообщают об усталости и проблемах с пересадками
У некоторых пассажиров парома сгорели балеты на самолет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пассажиры первого за 14 лет паромного рейса из Турции в Россию уже 12 часов ожидают разрешения зайти в порт Сочи, сообщили пассажиры судна. Паром Seabridge вышел из турецкого Трабзона 5 ноября, взяв на борт 20 человек, и спустя 12 часов подошел к российскому порту, где с утра 6 ноября стоит в нескольких милях от берега.
«Мы весь день находимся на борту, в 09:30 мы прибыли в Сочи, но нас не впускают ни туда, ни назад. По последним данным, судно не получило разрешение на вход в воды РФ», — рассказала РИА Новости пассажирка Татьяна. Она добавила, что другие пассажиры должны были улетать дальше в свои города, но из-за задержки их авиабилеты сгорели. Капитан объявил, что паром будет стоять на рейде до получения разрешения на вход в порт. Покормили россиян лепешкой и котлетой.
Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян подтвердил РИА Новости, что паром ожидает согласования на вход в порт. Он подчеркнул, что паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ и имеет статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.