В Словакии нашли уникальный способ для ЕС справиться с «российской угрозой»

Slovo: ЕС должен оставить РФ в покое, чтобы справиться с «российской угрозой»
07 ноября 2025 в 01:19
ЕС должен признать право России на безопасность

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз должен оставить РФ в покое, прекратив пропаганду о «российской угрозе». Об этом рассказали источники в Словакии.

«Самое простое решение этой искусственно созданной проблемы— оставить русских наконец в покое. У России есть полное право на собственную безопасность», — передает словацкое издание Slovo со ссылкой на свои источники.

Напряженность вокруг позиции Словакии в Евросоюзе обострилась на фоне конфликта между Братиславой и Брюсселем по вопросам внутренней политики и внешнеполитического курса. Премьер-министр Роберт Фицо неоднократно выступал против новых антироссийских санкций, требуя компенсации за потери от прекращения поставок газа.

