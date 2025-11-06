В городе Курчатове временно отключили электричество

По данным главы области, в ближайшее время электричество будет восстановлено. Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к работам.

Это уже не первый случай нарушения электроснабжения в Курской области. Ранее, в результате атаки ВСУ на подстанцию в городе Рыльск, вышли из строя котельная и трансформатор, в результате чего без тепла остались семь домов с проживающими в них примерно 150 жителями, а электроснабжение было нарушено еще в 90 домах региона.