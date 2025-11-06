Трамп снова начал убеждать, что Индия прекратила закупать нефть РФ
Трамп рассказал о планах на визит в Индию
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия уже не покупает нефть у России. Об этом президент США рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Индийские компании в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал Трамп. Он добавил, что собирается с визитом в Индию. Онлайн-трансляцию брифинга вела пресс-служба Белого дома.
Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки российской нефти вдвое после переговоров между США и Индией, а МИД Индии объявлял о планах увеличить импорт нефтепродуктов из США. Президент Трамп ранее утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от российского сырья.
