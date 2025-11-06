Логотип РИА URA.RU
Общество

Ученый раскрыл, насколько опасна надвигающаяся сильнейшая магнитная буря

Ученый Лобода: опасность магнитных бурь не доказана
07 ноября 2025 в 02:34
Магнитная буря приближается к Земле

На планету Земля надвигается магнитная буря, которая не представляет опасности для людей. Об этом рассказал начальник научно-экспедиционной базы «Кагальник» Российской академии наук Иван Лобода.

«То, что магнитные бури „любой мощности“ несут угрозу людям, не доказано», — сказал Лобода. Его слова передает telegram-канал Baza.

Ожидаемая на 7 ноября магнитная буря вызвала беспокойство в обществе из-за прогнозов о возможных сбоях в спутниковой связи, авиасообщении и энергосистемах. Однако ученые РАН уточняют, что предстоящее явление относится к бурям среднего класса и не является редким событием, в отличие от исторических катастроф, таких как «Событие Кэррингтона» 1859 года, когда из строя вышли телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке.

