Общество

ЖКХ и Городская среда

Хинштейн сообщил о временном отключении электричества в Курчатове

07 ноября 2025 в 01:01
Население призывают запастись терпением

Население призывают запастись терпением

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курчатове (Курская область) произошло аварийное отключение электроэнергии. Часть горожан осталась без света, пояснил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В городе произошло аварийное отключение. Часть потребителей — без электричества. Прошу обратить внимание, что это никак не связано с внешним воздействием. Причин для беспокойства нет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

По данным властей, аварийные бригады уже занимаются устранением проблемы. По словам Хинштейна, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

URA.RU рассказывало ранее, что без света остались порядка 200 тысяч жителей Херсонской области. До этого ряд городов ЛНР были обесточены из-за системного сбоя.

