Часть Курчатова осталась без электричества
07 ноября 2025 в 00:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В городе Курчатове произошло внеплановое отключение электроснабжения, в результате которого ряд потребителей остались без электричества. Прекращение подачи электроэнергии не имеет отношения к каким-либо внешним факторам воздействия. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
