Американский самолет-шпион облетел берега Крыма и Краснодарского края

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U Combat Sent с позывным JAKE37 6 ноября вновь совершает полет над Черным морем в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края, сообщает telegram-канал SHOT. Воздушное судно прилетело с территории американской авиабазы Милденхолл в Великобритании и находится в нейтральном воздушном пространстве.

Предыдущий полет этого разведывательного самолета в данном районе был зафиксирован 4 ноября. До этого американские военные для целей разведки использовали исключительно беспилотники RQ-4 Global Hawk. Boeing RC-135U Combat Sent представляет собой специализированный борт для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата и отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил. Самолет способен передавать оперативные разведывательные данные напрямую президенту США, министру обороны и другим высокопоставленным военным чинам, отмечает SHOT.

