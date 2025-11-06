В Раде забили тревогу из-за массового бегства украинцев в Россию

Депутат Рады заявил, что украинцы все чаще принимают решение уехать в РФ или Белоруссию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию, где они могут чувствовать себя в безопасности. Об этом 6 ноября заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале. По его данным, украинцы уезжают не только с территории республики, но и из европейских стран.

«Во-первых, там [в России и Белоруссии] не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — написал Дмитрук. Среди других преимуществ жизни в этих государствах политик назвал простоту адаптации, высокий уровень образования и медицины, а также возможность жить в традиционной духовной среде.

Дмитрук сообщил, что регулярно получает письма от людей, проживающих в Донецкой народной республике. Согласно этим обращениям, жители ДНР часто забирают к себе родственников с Украины, отметил депутат Верховной рады.

