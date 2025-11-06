В России вводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Оценивать качество подготовки к зиме будет специальная комиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и российским муниципальным служащим, не устранившим своевременно недостатки в ходе подготовки к отопительному сезону, предстоит нести административную ответственность. Законодательный акт, предусматривающий внесение изменений в КоАП РФ, устанавливает штрафы за несоблюдение сроков устранения зафиксированных нарушений, объяснил глава проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников. Нововведение действует с 7 ноября.

«Ведение санкций направлено на своевременное выполнение указанными <...> лицами установленных законодательством требований в целях обеспечения качественного прохождения отопительного периода в муниципальных образованиях. Без аварий с обеспечением установленной температуры в зданиях и в жилых помещениях», — уточнил собеседник РИА Недвижимость. По словам Колесникова, за нарушение установленных норм должностные лица могут понести наказание в форме штрафа, не превышающего 10 тысяч рублей, тогда как для юридических лиц предусмотрена санкция в размере до 40 тысяч рублей.

Следить за исполнением поручений и ходом подготовки к отопительному сезону будет специальная комиссия. По задумке авторов проекта, если у ведомства возникают вопросы к ответственным лицам, в оценочном листе фиксируется период, в течение которого обнаруженные недостатки должны быть ликвидированы. При несоблюдении установленных сроков применяются предупреждения или административные взыскания.

