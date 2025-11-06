Украина ввела санкции против 36 российских компаний, работающих в Арктике

Под санкции попали 18 физических и 36 юридических лиц Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина ввела санкции против 36 российских компаний, занимающихся добычей ресурсов в Арктике. Ограничительные меры также коснулись 18 физических лиц. Указ опубликован на официальном сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Под действие санкций попали организаций, которые обеспечивают процессы добычи и вывоза за рубеж российских энергоносителей, а также предприятия, специализирующиеся на разработке и выпуске военной инженерной техники. Также ограничения наложили на структуры, занимающиеся промышленными исследованиями, геологоразведочными работами и эксплуатацией месторождений природных ископаемых, равно как и производством сырьевой продукции.

Указанные компании причастны к экспортным поставкам российского угля морскими маршрутами в обход санкций. В санкционный список вошли крупнейшие российские компании: «Ванкорнефть», «Группа Синара», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Корпорация развития Мурманской области», «Петербургский тракторный завод», «Таймырнефтегаз», «Ямалтрансстрой», VIS Group, ГМК «Норильский никель», «Кировский завод», «Сибур Холдинг», «Арктический лабораторный центр», «Бурэнерго», «Велесстрой», «Угольная компания „Разрез Бейский“ и „Угольная компания „Разрез Майрыхский“. Состав санкционных мер

Продолжение после рекламы