«Если меня и наградят, так за 40 минут до смерти»: 124 года со дня рождения Рины Зеленой

Рина Васильевна Зеленая (настоящее имя — Екатерина) — советская актриса театра и кино, артистка эстрады, сценаристка Фото: РИА Новости

В пятницу, 7 ноября 2025 исполняется 124 года со дня рождения Рины Васильевны Зеленой — актрисы, которую миллионы советских детей знали по голосу черепахи Тортилы и мудрой миссис Хадсон. Екатерина Зеленая родилась осенью 1901 года в Ташкенте, но даже сама не знала точной даты своего рождения — в разных источниках значатся 25 октября, 7 ноября и даже 28 ноября. Ее судьба оказалась той еще историей: два брака, отсутствие своих детей, двадцать лет скрытой от публики борьбы с раком и творческое наследие, которое до сих пор трогает сердца зрителей. Подробнее в материале URA.RU.

Начало пути Рины Зеленой

Родилась она в семье чиновника Василия Ивановича Зеленого и его супруги Надежды Федоровны в далеком Туркестане. Семья не отличалась особой любовью друг к другу — отец был бережливым до скупости, мать же тратила деньги направо и налево. О маленькой Екатерине никто не кричал от радости. Дом, в котором жила будущая звезда кино, был холодным и недружелюбным. Родители практически не общались друг с другом, постоянно конфликтуя, а о детской любви и ласке речь даже не шла. Когда отца перевели по службе в Москву, девочка продолжила образование в гимназии фон Дервиза в престижном Гороховском переулке, но домашний холод ее так и не покидал.

Судьба распорядилась так, что стать актрисой Екатерина решила еще в юности. В 1919 году она окончила Московское театральное училище, где ее учителями были мастера сцены Илларион Певцов, Николай Радин и Мария Блюменталь-Тамарина. Учителям сразу была видна необычная искра в этой девочке — природная склонность к иронии, импровизации и пародии.

Сценический псевдоним возник случайно, совсем не романтично. Когда молодая актриса начинала работать в одесском театре «Крот», художник попросту не смог разместить на афише полное имя «Екатерина Зеленая». Вместилась только вторая половина — «Рина». Так профессиональное сокращение стало ее художественной судьбой на семь десятилетий. Фамилия же была настоящей, не псевдонимом, несмотря на слухи о связи с влиятельным одесским градоначальником того же имени.

Рина Зеленая: эстрада и театр

В 1919 году Рина Зеленая окончила Московское театральное училище Фото: А. Воротынский / РИА Новости

Начинала Рина Зеленая как профессиональная певица, но вскоре театр полностью завладел ее сердцем. С 1921 года она работала в петроградском «Балаганчике», одесском кабаре «Крот» и московском театре-кабаре «Нерыдай», где в основном присутствовала публика из новой советской буржуазии. Уже к 1923 году зрители специально приходили на ее номера, и конферансье представлял Зеленую как «современную актрису, актрису речи, рассказчицу, мимистку, танцовщицу, певицу — все это исполняющую с иронически лукавой улыбкой и блеском глаз».

В 1924 году талантливую Рину приметил Московский театр сатиры, где она проработала четыре года. Потом был Театр обозрений при Доме печати, московские и ленинградские мюзик-холлы, театр миниатюр. В 1930-е годы актриса начала выступать на эстраде с необычными номерами про детей, читала стихи Маяковского и Маршака, создавая образ наивной, забавной девчонки, которая говорила о мире глазами ребенка.

Переломный момент наступил в 1929 году, когда Рина была вынуждена срочно заполнить паузу в концерте. Она прочитала «Мойдодыр» Корнея Чуковского детским голосом. Публика просто сошла с ума. Этот успех определил ее творческую судьбу. Родился жанр «Взрослым о детях» или «О маленьких для больших», который с 1940-х годов стал основой ее концертного репертуара. Письма маленьких слушателей текли рекой на радио — дети действительно верили, что общаются с настоящей девочкой.

На эстраде Рина создавала поистине революционные номера. В пародийном «Чарльстушке» она танцевала в модном импортном костюме после русского сарафана, исполняя частушки под чарльстон. В авторском номере «Антракт без антракта» она воплотила образ наглой буфетчицы — эту роль актриса написала сама. Каждый ее номер был маленьким произведением искусства, наполненным сатирой и острым чувством юмора.

Путь Рины Зеленой в кино

В 1924–1928 годах — актриса Московского театра Сатиры, с 1928 года — актриса Театра обозрений при Доме печати Фото: Russian Look / Global Look Press

Кинематограф долгое время игнорировал Рину Зеленую. Ее первая роль в 1931 году в «Путевке в жизнь» режиссера Николая Экка была настолько мала, что ее даже не упомянули в титрах. Девушка из шайки жигана — и все. Никакого признания.

Настоящее внимание пришло в 1939 году с комедией «Подкидыш», которую Рина даже помогала писать вместе с Агнией Барто. Актриса создала образ домработницы Ариши, которая бесконечно что-то говорила и вызывала смех. «Такие дела! Хватились — пианины нету!» — эта реплика разлеталась по всему Советскому Союзу. Женщины в парикмахерских просили стричь их «под Зеленую». Но даже эта роль не принесла ей главных партий в кино.

Театр сатиры все же подарил Рине образ домработницы. В картине «Весна» режиссера Григория Александрова 1947 года она блистала в роли гримерши, произнеся фразу, которая также стала знаменитой: «Такие губы уже не носят!» Актриса часто переписывала безликие роли, вдыхая в них жизнь. Она была королевой эпизода — в каждой маленькой сцене она творила чудо.

Прошли десятилетия безблагодарного труда. «Девушка без адреса», «Сказка о потерянном времени», «Дайте жалобную книгу», «Три толстяка», «Чиполлино», «12 стульев» — во всех этих фильмах Рина Васильевна была второстепенной персоной, которую режиссеры нанимали, чтобы «оживить» картину. Но каждую роль она превращала в шедевр, каждую реплику — в золото.

Всенародная слава пришла только в семьдесят четыре года. В 1975 году на экран вышли «Приключения Буратино» с режиссером Лео Нечаевым. Рина исполнила роль черепахи Тортилы — персонажа, которого знают все советские дети. Образ мудрой, загадочной, немного хитрой черепахи, которая поет романс «Три ключа», остался в сердцах поколений. Когда Рине предложили эту роль, она пошутила, что, похоже, «человеческой роли не дождаться», но согласилась сыграть. Актриса даже отказалась петь второй куплет песни, в котором упоминалась старость, и композиторы оставили вместо него только проигрыш.

Вслед за Тортилой пришли другие культовые образы. Бабушка Красной Шапочки в одноименном фильме 1977 года, и самое главное — миссис Хадсон в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова. Съемки этого сериала длились семь лет, с 1979 по 1986 год. Было отснято пять полнометражных фильмов. Роль была небольшой, почти бессловесной, но Рина превратила ее в культовую. «Об этой роли и говорить нечего, — шутила актриса, — вот если бы фильм назывался „Шерлок Холмс и миссис Хадсон“ — это другое дело». Она называла себя «предметом мебели», но именно эта скромная роль прославила ее на весь Советский Союз.

Голос ребенка: Рина Зеленая и озвучивание

Актриса Рина Зеленая в фильме «Укротители велосипедов» Фото: Russian Look / Global Look Press

Рина Зеленая обладала уникальным, запоминающимся голосом. Она озвучила около тридцати мультипликационных персонажей, создавая образы, которые остались в памяти поколений советских детей. Ее голос звучал в «Кто сказал 'мяу'?», где она была щенком, в «Вовке в Тридевятом царстве», в «Лягушонке ищет папу», в «Лошарике», в «Мама для мамонтенка».

Актриса никогда не ограничивалась готовым текстом. «Как все шаблонно!» — возмущалась она и переписывала роли со своими пометками. Ее голос был гибким и удивительно правдивым, когда нужно было озвучить малыша. Каждый персонаж получал неповторимую индивидуальность.

Рина Зеленая во время Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны Рина Зеленая не осталась в стороне. Она обратилась во Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР и попросила отправить ее на фронт. Ее желание было услышано. Актриса участвовала в выступлениях фронтовых артистических бригад, в частности в бригаде Аркадия Райкина. На четвертом Украинском фронте вместе с боевыми частями она прошла через Карпаты. В перерывах между боями, в землянках, разрушенных сараях и на полянах, Рина выступала перед рядовыми, офицерами и генералами. Всего было проведено 83 концерта.

Раненые в госпиталях даже звонили в какой-то медсанбат и возмущались: «Почему Рина Зеленая ни разу к нам не приехала? Вы что, не понимаете, что нашим раненым тоже нужна 'ринотерапия'?» Медики не шутили — смех и слезы радости, которые дарила актриса, действительно помогали выздоравливать. За этот подвиг в 1944 году Рина Васильевна была награждена орденом Красной Звезды. Позже, в 1945 году, она получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Личная жизнь Рины Зеленой: три попытки счастья

Рина Зеленая была замужем за архитектором Константином Топуридзе (автор фонтанов на ВВЦ), вместе они прожили 40 лет Фото: Абрам Штеренберг / РИА Новости

Личная жизнь актрисы оказалась сложнее, чем ее творческая. В 18 лет темпераментная Рина вышла замуж за московского юриста Владимира Блюменфельда. Он был намного старше ее, серьезный и уравновешенный. Их союз обречен был на провал с самого начала. Щебечущая, неуемная Рина с ее розыгрышами и авантюрными идеями совершенно не подходила педантичному практику права. Через несколько лет они разошлись без скандалов, хотя сохранили добрые отношения.

Затем в жизни актрисы появился журналист и писатель Михаил Кольцов — человек поистине незаурядный. Он служил в разведке, во время войны в Испании был представителем Сталина при республиканском правительстве. Даже Эрнест Хемингуэй считал Кольцова своим другом и сделал его прототипом героя романа «По ком звонит колокол». Но Кольцов был женат на журналистке Елизавете Ратмановой, и рядом с ним была также немецкая коммунистка Мария Остен. Для новой советской морали такое «троеженство» казалось нормальным.

Рина была счастлива, но ее счастье было непостоянным. Кольцов часто исчезал — то в командировки, то к другой женщине. Со временем эта ситуация начала ее угнетать. В какой-то момент актриса нашла в себе силы разорвать эти отношения. Спасительным решением это оказалось поистине — вскоре Кольцова арестовали как «врага народа» и расстреляли. Мария Остен, приехавшая его спасать, тоже погибла в застенках НКВД. Только официальная жена Елизавета спаслась, публично отрекшись от мужа. Рина же, отступив вовремя, избежала той трагедии.

Настоящая любовь пришла летом 1937 года в абхазском доме отдыха «Синоп». Туда приехал архитектор Константин Тихонович Топуридзе. Их встреча была роковой — оба поняли, что нашли своего человека.

Константин Топуридзе был известным архитектором, автором фонтанов на ВДНХ «Дружба народов», «Золотой колос» и «Каменный цветок». У него уже был первый брак за спиной. Но с Риной он нашел подлинную любовь. Они прожили вместе 40 лет — почти полвека. Супруги держались за руки, гуляя по улицам, даже в преклонном возрасте.

Однако Константин Тихонович отличался сложным и вспыльчивым характером. Он требовал, чтобы Рина писала ему письма со своих гастролей, подробно описывая каждый день. Актриса, которая терпеть не могла писать письма, послушно исполняла эти требования. Сам же Топуридзе за сорок лет написал ей всего шесть писем. Рина называла его «мой ангел» и смирялась с его настроениями. «Несмотря на его ужасный характер, я называла его 'мой ангел'», — вспоминала она позже.

Своих детей у них не было. Рина очень хотела материнства, но жизнь распорядилась иначе. Тем не менее, она с теплотой относилась к детям Константина от первого брака — Романа и Сандро. Младший долгое время жил у них. Старший Роман стал для нее настоящим сыном.

Трагедия и болезнь Рины Зеленой

Актриса Рина Зеленая и главный редактор журнала «Колобок» Виктор Щеглов готовят запись новой сказки в студии звукозаписи Всесоюзного радио в 1987 году Фото: Дмитриев / РИА Новости

23 июля 1977 года произошло событие, которое перевернуло жизнь Рины. Константин Тихонович, у которого в 1969 году уже был первый инфаркт, получил второй удар сердца. На этот раз его сердце не выдержало. Он умер на семьдесят третьем году жизни. Для Рины это была катастрофа.

После смерти любимого мужа Рина Васильевна практически ослепла. На нервной почве у нее развился астигматизм. Ей даже изготовили специальный бинокль для просмотра телевизора, но актриса все равно очень плохо видела. Она садилась впритык к экрану телевизора, пытаясь разглядеть что-то.

Позже, после смерти мужа, Рина получила еще один удар — перелом шейки бедра. Она стала ниже ростом и очень стеснялась этого. Окружающие замечали по ее взгляду, что актриса понимает: «ей осталось недолго».

Но это было не главное. Оказалось, что еще в середине 1960-х годов у Рины Зеленой был диагностирован рак. Двадцать пять лет она жила с этой болезнью, скрывая от публики. Никто не знал о страданиях, которые она испытывала. На сцене и в кино она улыбалась, шутила, создавала чудо. За кадром же мучилась от боли.

Муж ее племянницы Юрий Хмелецкий рассказывал о том, как актриса жила в последние годы: «Несмотря на то, что Рина все время казалась веселой, таковой она не была. Только в обществе, на застольях могла юморить. Она никогда не включала в себе ребенка, всегда по-взрослому вела беседу. Но когда приходила домой, шла на кухню, перекусывала и ложилась отдыхать. Или много читала».

Ее друзья не знали о раке. Ее коллеги не знали о боли. Ее поклонники не знали о том, что за кадром королева эпизода борется с болезнью, которая не отпускала ее ни на минуту.

Последние годы и выступления Рины Зеленой

Актриса Рина Зеленая в роли черепахи Тортиллы в художественном фильме «Приключения Буратино» Фото: В.Лупейко (Фотохроника ТАСС)

Несмотря на болезнь и физические недуги, Рина Зеленая продолжала работать. Когда режиссер Игорь Масленников предложил расширить роль миссис Хадсон в сериале про Шерлока Холмса, актриса отказала. Она была счастлива играть «мебель» — небольшую роль, которая, однако, сделала ее культовой. «Зачем? Я так счастлива играть мебель!» — ответила она режиссеру.

В конце съемок, когда Рине исполнилось восемьдесят пять лет, она пошутила: «Теперь называйте меня не Рина, а Руина Зеленая». Чувство юмора никогда ее не покидало, даже когда тело отказывало.

После смерти мужа Рина осталась одна. В прессе тогда писали, что знаменитая актриса провела последние годы в забвении и полном одиночестве, что родственники «сдали» ее в дом престарелых. На самом деле это было не совсем так. В конце 1970-х годов Рина переехала к своей племяннице и прожила с ее семьей более десяти лет. Ей нравилось часто бывать в подмосковном Матвеевском, где находились Дом творчества и Дом ветеранов кино. Отсюда и родились слухи о ее одиночестве.

Каждые двадцать дней родственники покупали ей путевку в Дом творчества. Туда приезжали ее старые друзья — актеры, режиссеры. Рядом с ней была сиделка. Одиночеством в прямом смысле она не страдала. Но физически она была беспомощна. Рина не умела даже варить кашу. Проголодавшись, жалобно просила: «Меня пора кормить». Она шутила над этим, понимая, что единственная помощь, которую она может оказать своим родным, — это не быть дома.

Даже в Матвеевском, будучи почти слепой и с трудом передвигаясь, Рина сохраняла чувство юмора. Однажды она упала в парке, в кусты возле дорожки, и не смогла самостоятельно подняться. Она дождалась, пока мимо кто-нибудь пройдет, и громко крикнула: «Обратите внимание! Здесь валяется Рина Зеленая! Она упала!» Прохожие узнали актрису и помогли ей встать. Даже в такой момент она оставалась артисткой.

Награды и признание Рины Зеленой

Несмотря на огромный талант и вклад в советское кинематографию, Рина Зеленая долгое время не получала высокого признания. В 1945 году она стала Заслуженной артисткой РСФСР. Только в 1970 году, когда ей было уже семьдесят лет, она получила звание Народной артистки РСФСР. Но звание Народной артистки СССР, высшей награды, так и не приходило.

Однажды актриса сказала на шутку, что если ее и наградят, то это произойдет за сорок минут до ее смерти. Ее слова оказались пророческими до леденящести.

1 апреля 1991 года Михаил Горбачев подписал указ о присвоении 89-летней Рине Зеленой звания Народной артистки СССР. Утром вышел официальный документ. Но несколькими часами позже, в три часа дня того же дня, Рина Васильевна скончалась на девяностом году жизни. Она не узнала о своей награде — была уже в беспамятстве.

После ее смерти чиновники не посчитали нужным дать документу официальный ход. Посмертно такие звания не присуждают — так гласит регламент. Ее пророчество сбылось с жестокой точностью. Рина Зеленая получила признание, но узнать о нем не смогла. Это была последняя шутка судьбы над королевой эпизода.

Фильмография Рины Зеленой

За долгую карьеру в кино, которая длилась с 1931 по 1986 год, Рина Зеленая снялась в более чем пятидесяти фильмах и телепроизведениях. Ее фильмография читается как история советского кинематографа. «Путевка в жизнь» (1931), «Любовь и ненависть» (1935), «Подкидыш» (1939), «Светлый путь» (1940), «Весна» (1947), «Встреча на Эльбе» (1949), «Композитор Глинка» (1952) — эти картины определили лицо советского кино.