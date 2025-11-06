Трамп рассказал, кто перестал покупать российскую нефть
07 ноября 2025 в 00:24
Фото: © URA.RU
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Индия практически полностью остановила приобретение нефтепродуктов из России. Об этом он заявил в Белом доме.
