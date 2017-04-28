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28 апреля 2017
11:06  28 апреля 2017 1

ЦБ РФ лишил лицензий еще два банка

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, голосование, символика, денежные купюры, купюра 200 рублей
Банк России сокращает список ненадежных финансовых организацийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
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Банк России отозвал лицензии еще у двух банков. На этот раз список пополнили КБ «Международный строительный банк», занимавший 423-е место в банковской системе России, а также владимирский «Владпромбанк», занимавший 287-ю строчку.

Финансовая организация из Владимира долгое время находилась в поле зрения ЦБ РФ из-за проведения сомнительных операций клиентов, после чего было принято решение об отзыве лицензии и запрете на проведение финансовых операций. У «Международного строительного банка» лицензию отозвали в с утратой способности банка выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами, уточняет «Утро.ру».

Ранее лицензия была отозвана у банка «Сибэс» из Омска.

Лев Истомин
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